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最快今天逮捕尹錫悅！他喊「奮戰」讓公搜處怕了　粉絲集結官邸聲援

▲▼南韓警方在總統官邸前拉起封鎖線，禁止民眾進入。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓警方在總統官邸前拉起封鎖線，禁止民眾進入。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月底緊急宣布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野政治人物。儘管先前高位公職者犯罪搜查處（公搜處）3度傳喚，但尹錫悅仍拒絕出庭接受調查。為此，法院批准逮捕令狀，必須在6日以前執行。尹錫悅深夜向支持者喊話，會奮鬥到最後一刻。對此，公搜處最快將於今（2）日執行逮捕。

根據《韓聯社》，位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，從昨（1）日起就聚集大批人潮，現場包括支持尹錫悅、手持南韓與美國國旗的保守派民眾，以及呼籲立刻逮捕尹錫悅的進步派民眾。保守派民眾揮舞著螢光棒大喊，「彈劾無效」、「尹錫」，並表示將會盡一切所能阻止公搜處執行逮捕令。

▲▼ 南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅表示，願與支持者們共同奮戰至最後一刻。（圖／路透）

尹錫悅待在總統官邸內觀看YouTube直播，政治傾向為保守派的直播主拍攝聚集在官邸前的人潮。對此，尹錫悅似乎受到鼓舞，1日深夜便透過A4手寫信向支持者喊話，「面對國家內外試圖侵奪主權的勢力和反國家勢力的騷亂，如今大韓民國非常危險！為了和各位一同守護這個國家，我將奮鬥到最後一刻。」

對於大批群眾願意集結支持，尹錫悅直呼非常感動，「為了守護這個國家的自由民主主義和憲政秩序，許多人願意辛苦上街相挺，我真的非常感謝！我正透過YouTube直播，看著你們努力不懈的模樣。」

2日，南韓總統官邸前擁擠的人行道前，還是聚集著支持者、反對派人潮，兩方人馬數度爆發言語衝突，大喊「逮捕尹錫悅」、「拘捕（共同民主黨黨代表）李在明」，雙方人馬在衝入警方設置的封鎖線後仍不斷互相飆罵、嗆聲，直到中午12點以前，現場約有200多人聚集。

▲▼南韓總統官邸前聚集許多手持美國、南韓國旗的保守派群眾，他們支持尹錫悅，大喊「反對彈劾」、「逮捕李在明」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓總統官邸前聚集許多手持美國、南韓國旗的保守派群眾，他們支持尹錫悅，大喊「反對彈劾」、「逮捕李在明」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓總統官邸前聚集許多手持美國、南韓國旗的保守派群眾，他們支持尹錫悅，大喊「反對彈劾」、「逮捕李在明」。（圖／達志影像／美聯社）

雙方人馬互嗆，「難道拿槍闖入國會是正常的嗎」、「當然是正常的啊，廢話」、「妳爸媽那樣教你的嗎」、「你對子女們不會感到羞愧嗎」、「你他X的醜八怪」、「你這沒教養的狗X碎」。

繼尹錫悅寫信向支持者喊話稱「將奮鬥至最後一刻」、尹錫悅的辯護律師尹甲根更聲稱法院批准公搜處的逮捕令「非法無效」後，公搜處對此罕見公開表示，最快將在今（2）日以內執行逮捕令，預計將面臨總統辦公室警護處與尹錫悅支持群眾的強烈抵抗。

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