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朝「陸橋幫」大哥家開槍...鐵門彈痕累累畫面曝　街頭槍戰1人傷

▲台南市麻豆區發生民宅槍擊案，隨後又傳出街頭槍戰，警方緝獲27歲沈姓犯嫌等5人到案，另「陸橋幫」羅姓男子持槍向麻豆分局投案，經檢察官訊後聲押獲准，全案由檢警擴大偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市麻豆區發生民宅槍擊案，鐵門上彈痕累累，接著爆發街頭槍戰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區1處民宅於去年12月28日清晨5時許遭槍擊，附近隨後又傳出街頭槍戰，還有1人受傷送醫，警方掌握涉案車輛後以車追人，緝捕27歲沈姓犯嫌等5人到案，而「陸橋幫」羅姓男子案發後四處潛逃，由於檢警積極查緝，羅於30日持槍向麻豆分局投案，經檢察官偵訊後31日聲請羈押獲准，全案由檢警擴大偵辦中。

▲台南市麻豆區發生民宅槍擊案，隨後又傳出街頭槍戰，警方緝獲27歲沈姓犯嫌等5人到案，另「陸橋幫」羅姓男子持槍向麻豆分局投案，經檢察官訊後聲押獲准，全案由檢警擴大偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麻豆分局案發後與新營分局、刑警大隊組成專案小組，並報請台南地檢署廖羽羚檢察官指揮偵辦，據了解，住宅遭槍擊的是30歲的「陸橋幫」羅姓男子，槍擊案疑因賭債糾紛引起。

據了解，案發時涉嫌開槍的沈姓槍手等人，前往羅男住處開槍示威，但離去時羅男等人剛好回家，雙方意外遭遇引發槍戰，其中1人疑因跳彈中槍受傷，而被同伴送醫救治，目前無生命危險，麻豆警方案發後依監視器比對分析，查出涉案車輛，進而以車追人查出數位涉案人身分，陸續查獲27歲沈姓男子等5嫌到案，另有羅男等多人未到案。

▲台南市麻豆區發生民宅槍擊案，隨後又傳出街頭槍戰，警方緝獲27歲沈姓犯嫌等5人到案，另「陸橋幫」羅姓男子持槍向麻豆分局投案，經檢察官訊後聲押獲准，全案由檢警擴大偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

但沈嫌等人到案後，對相關案情也不願吐實，也不願交出作案槍枝，相關共犯尚未到案，全案移送台南地檢署。而與沈嫌等人發生槍戰的羅男，在檢警查緝壓力下，於12月30日持槍向麻豆分局投案，經移送檢察官複訊後，被檢察官向台南地院聲押，台南地院於31日裁定羅男羈押禁見，移送台南看守所收押，並在獄中過新年。

台南地檢署指出，本案尚有多名共犯在逃，並有作案槍枝尚在追查，檢警將深入釐清案情，將相關涉案人追緝到案中。

據了解，以羅男為首的「陸橋幫」是橫行地方之暴力組織，羅姓男子率領「路橋幫」，2019年10月因涉犯多起傷害、恐嚇、妨害自由、聚眾滋事等罪行，由麻豆警分局依違反組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並羈押至2020年2月。

沒想羅嫌等人羈押期滿釋放後，仍不知悔改，於2020年4月起，在官田、下營、柳營及北區等地率眾犯下多起聚眾鬥毆、傷害、恐嚇、毀損及公共危險等犯行。2020年6月，因其黨羽與某花店老闆有金錢借貸糾紛，一言不合下，竟率眾至店內砸毀門窗、監視器螢幕等財物，隔日又再次前往花店砸毀鐵門、電錶等物品，數日後又將花店員工毆打成傷，復於數周後前往花店老闆住家砸毀大門、玻璃等財物，行徑十分猖狂，嚴重影響地區治安。在檢察官指揮麻豆分局2020年8月25日查獲羅嫌及「陸橋幫」犯罪集團共犯共8人，查扣空氣手槍2支、球棒2支、鐵棒1支、藍波刀2支、短刀1支等證物，並依違反組織犯罪條例、殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆、毀損、強制、恐嚇及公共危險等罪嫌送辦。

如今羅嫌疑再涉及賭債糾紛引發槍擊案，檢警再次重申警方掃黑之堅定決心，全力杜絕幫派勢力及街頭暴力，以保障民眾安全，營造安居樂業的生活環境。

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