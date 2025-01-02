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「500公斤金屬環」從天而降！　太空垃圾砸中肯亞小村莊

▲▼「500公斤金屬環」從天而降！　太空垃圾砸入肯亞村莊　。（圖／翻攝X）

▲重達500公斤的金屬環落入肯亞村莊，初步研判是一枚火箭的分離環。（圖／翻攝X，下同。）

記者吳美依／綜合報導

肯亞太空局（KSA）1日證實，該國南部一座村莊，疑似遭太空垃圾砸中，那是一個直徑約8英尺（約2.4公尺）、重量約1100磅（約500公斤）的金屬環，該局正與地方政府合作，積極調查中。

2024年12月30日下午3時，太空垃圾墜入馬瓜尼郡（Makueni）木庫庫村（Mukuku）。肯亞太空局初步研判，墜落物體是一枚火箭的分離環，不會對公眾造成安全威脅。

肯亞太空局在聲明中指出，「這是一起獨立事件」，該局已經回收金屬殘骸，正與地方政府合作，調查太空垃圾的確切來源，同時讚揚村民迅速通報當局的行動。

▲▼「500公斤金屬環」從天而降！　太空垃圾砸入肯亞村莊　。（圖／翻攝X）

CBS報導，隨著太空交通量增加，太空垃圾的問題隨之惡化，這些金屬物體原本應該在重新進入地球大氣層時燃燒殆盡，或者落入無人居住的區域。

事實上，過去也曾發生類似事件。2022年SpaceX飛龍號（Dragon）太空艙的一部分，落入澳洲一座綿羊牧場。2024年3月，佛州一處民宅被金屬圓柱體擊中，美國國家太空總署（NASA）因此面臨訴訟。中國也因為允許長征號5號火箭墜回地球，遭到NASA批評。

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