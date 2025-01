「500公斤金屬環」從天而降！　太空垃圾砸中肯亞小村莊

▲重達500公斤的金屬環落入肯亞村莊,初步研判是一枚火箭的分離環。(圖/翻攝X,下同。)

記者吳美依/綜合報導

肯亞太空局(KSA)1日證實,該國南部一座村莊,疑似遭太空垃圾砸中,那是一個直徑約8英尺(約2.4公尺)、重量約1100磅(約500公斤)的金屬環,該局正與地方政府合作,積極調查中。

2024年12月30日下午3時,太空垃圾墜入馬瓜尼郡(Makueni)木庫庫村(Mukuku)。肯亞太空局初步研判,墜落物體是一枚火箭的分離環,不會對公眾造成安全威脅。

肯亞太空局在聲明中指出,「這是一起獨立事件」,該局已經回收金屬殘骸,正與地方政府合作,調查太空垃圾的確切來源,同時讚揚村民迅速通報當局的行動。

CBS報導,隨著太空交通量增加,太空垃圾的問題隨之惡化,這些金屬物體原本應該在重新進入地球大氣層時燃燒殆盡,或者落入無人居住的區域。

事實上,過去也曾發生類似事件。2022年SpaceX飛龍號(Dragon)太空艙的一部分,落入澳洲一座綿羊牧場。2024年3月,佛州一處民宅被金屬圓柱體擊中,美國國家太空總署(NASA)因此面臨訴訟。中國也因為允許長征號5號火箭墜回地球,遭到NASA批評。

