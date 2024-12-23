又見怪象？「巨大火球」劃過美國夜空　是來自中國的它

▲「巨大火球」劃過美國夜空，引發民眾議論。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國東北部近期頻傳「無人機湧現」神秘事件，引發民眾議論與國安疑慮。21日晚間，美國東南部多州民眾又宣稱看見「巨大火球」劃過夜空，一度引發恐慌。但天文學家麥克道維爾（Jonathan McDowell）指出，那是「中國退役衛星」進入地球大氣層的結果。

社群媒體流傳畫面顯示，衛星看似巨大流星，在夜空中拖出長長尾跡，但在逐漸解體後，崩裂成數團小型火球。網友們驚奇之餘宣稱，「我剛剛看到一顆流星墜落在阿拉巴馬州的莫比爾（Mobile），它很巨大，軌跡非常驚人！」

麥克道維爾是哈佛-史密松天體物理中心（Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics）的天文學家。他表示，這枚退役衛星在北京公司SpaceView作為影像用途，21日晚間10時左右進入紐奧良（New Orleans）上空大氣層，劃過密西西比州、阿肯色州與密蘇里州上空，最終燃燒殆盡。

#BREAKING: Thousands of witnesses across the Southwest are reporting a large meteor or a satellite breaking apart in the sky creating a spectacular display



#Unitedstates | #USA



Currently, thousands of people across the Southeast, particularly in Kansas, Arkansas,… pic.twitter.com/KRBNwYjcjJ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 22, 2024

不過，並非所有人都相信「無害太空垃圾」的說法。一名網友反諷，「中國衛星跟中國無人機飛過美國領土。我的意思是，會有什麼問題呢？」

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，太空垃圾掉回地球是很常見的現象，每年都有200至400個物體重新進入大氣層，大部分在抵達地表前就已經完全分解，而完好無損的殘骸或碎片多數則會落入海中。此外，美國航太總署（NASA ）也持續密切監測其動向。