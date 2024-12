又見怪象？「巨大火球」劃過美國夜空　是來自中國的它

▲「巨大火球」劃過美國夜空,引發民眾議論。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國東北部近期頻傳「無人機湧現」神秘事件,引發民眾議論與國安疑慮。21日晚間,美國東南部多州民眾又宣稱看見「巨大火球」劃過夜空,一度引發恐慌。但天文學家麥克道維爾(Jonathan McDowell)指出,那是「中國退役衛星」進入地球大氣層的結果。

社群媒體流傳畫面顯示,衛星看似巨大流星,在夜空中拖出長長尾跡,但在逐漸解體後,崩裂成數團小型火球。網友們驚奇之餘宣稱,「我剛剛看到一顆流星墜落在阿拉巴馬州的莫比爾(Mobile),它很巨大,軌跡非常驚人!」

麥克道維爾是哈佛-史密松天體物理中心(Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics)的天文學家。他表示,這枚退役衛星在北京公司SpaceView作為影像用途,21日晚間10時左右進入紐奧良(New Orleans)上空大氣層,劃過密西西比州、阿肯色州與密蘇里州上空,最終燃燒殆盡。

#BREAKING: Thousands of witnesses across the Southwest are reporting a large meteor or a satellite breaking apart in the sky creating a spectacular display



#Unitedstates | #USA



Currently, thousands of people across the Southeast, particularly in Kansas, Arkansas,… pic.twitter.com/KRBNwYjcjJ