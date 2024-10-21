肯亞7F建築鬆餅式坍塌！「5秒整棟消失」畫面曝　疑多人遭埋

▲ 路邊7層樓建築突然倒塌。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

肯亞首都奈洛比20日發生重大事故，一棟7層樓高的建築突然倒塌，一聲巨響後瞬間淪為廢墟，塵土直衝天際，路過民眾見狀紛紛尖叫逃命，畫面相當驚悚，目前已知1人受傷，但恐怕還有多人被活埋，搜救行動仍在進行。

Some 10 minutes ago at Kahawa West... Several families trapped inside! pic.twitter.com/1aEnsDFm8Q — Juma G ???????? (@jumaf3) October 20, 2024

綜合《每日郵報》等外媒，這棟建築位於奈洛比卡哈瓦西區（Kahawa West）車站路233號，31歲目擊者穆切納（Dicken Muchena）透露，當天上午這棟房屋就因出現倒塌跡象被列為危樓，居民開始撤離，未料他出門查看情況時便在他眼前垮下，目睹部分來不及撤離的民眾被埋，現場一片混亂。

I just saw terrific news of the collapse of this 8 floor building in Kahawa West.



Several occupants reported to be trapped and I pray for safe and successful rescue mission.



It is reported that the building was recently declared illegal by county officials and the owner was… pic.twitter.com/NGvaE8Gfan — ???????????? ???????????????????????? (@CPMMwangi) October 20, 2024

網路瘋傳的畫面顯示，白色外牆的7層樓建築一邊發出怪聲一邊向下「鬆餅式坍塌」，短短不到5秒就整棟消失，只看見大片黃色塵土與濃煙竄向空中，附近民眾見狀嚇得拔腿狂奔，驚恐尖叫聲不斷。

奈洛比郡郡長強生（Sakaja Johnson）說明，目前已知1名中年婦女受傷，事發時她人在大樓外，正接受治療，所幸情況穩定，但尚不清楚當時建築內有多少人，傷亡恐怕還會上升。

肯亞紅十字會指出，可能有數個家庭受困建築殘骸中。奈洛比警方則稱，部分居民在樓塌前已經撤離，因此具體受困人數尚不清楚，目前正持續搜救，希望找到可能的倖存者。

奈洛比郡官員強調，所有有關部門皆投入災後復原工作，並持續對附近地區進行安全檢查，以免災情擴大，為防萬一也將撤離周邊建築居民。