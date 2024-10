肯亞7F建築鬆餅式坍塌！「5秒整棟消失」畫面曝　疑多人遭埋

▲ 路邊7層樓建築突然倒塌。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

肯亞首都奈洛比20日發生重大事故,一棟7層樓高的建築突然倒塌,一聲巨響後瞬間淪為廢墟,塵土直衝天際,路過民眾見狀紛紛尖叫逃命,畫面相當驚悚,目前已知1人受傷,但恐怕還有多人被活埋,搜救行動仍在進行。

綜合《每日郵報》等外媒,這棟建築位於奈洛比卡哈瓦西區(Kahawa West)車站路233號,31歲目擊者穆切納(Dicken Muchena)透露,當天上午這棟房屋就因出現倒塌跡象被列為危樓,居民開始撤離,未料他出門查看情況時便在他眼前垮下,目睹部分來不及撤離的民眾被埋,現場一片混亂。

I just saw terrific news of the collapse of this 8 floor building in Kahawa West.



Several occupants reported to be trapped and I pray for safe and successful rescue mission.



It is reported that the building was recently declared illegal by county officials and the owner was… pic.twitter.com/NGvaE8Gfan