年輕人不愛！公司「免費1神物」隨便拿　他驚：可判斷年齡層

▲原PO發現，20多歲的年輕同事都不愛拿桌曆。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

大家有使用桌曆的習慣嗎？一名網友表示，公司常常收到免費桌曆，任由同事自行取用，由於圖案有可愛的、風景照或是傳統的農曆樣式，他意外從中發現，可從同事拿的圖案來判斷年齡層，尤其年輕人都不會拿，認為看手機或電腦更方便，該文引發其他網友直呼「好像是耶！有可愛圖案才會想拿XD」。

一名網友在PTT表示，每到年底，公司總會收到來自銀行、保險或廠商贈送的桌曆，從中他意外觀察到，可以透過選擇年曆的樣式，進而判斷同事的年齡層。

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原PO笑稱，2字頭歲數的年輕人幾乎不會拿，都說看手機、電腦就好；30至40歲同事則偏好印有可愛卡通人物或貓咪圖案的桌曆；50歲以上的同事最愛風景照，以及黃道吉日桌曆，實用又傳統。對此，原PO也好奇大家喜歡拿哪種樣式的桌曆呢？

底下網友熱議，「老花，字跟格子越大越好」、「好像是耶！有可愛圖案才會想拿XD」、「有些是買保險送的，不用白不用」、「一天撕一張那種，復古情懷」、「桌曆很方便，我會記錄開會和加班、聚餐時段，以前覺得很老人，現在發現很方便」、「最近都用公益捐款送的，老氣怪我囉」、「會買設計款明信片日曆、故宮月曆」、「我超愛拿，多多益善」。