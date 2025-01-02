　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫喊兩岸「同為中華」　綠：國民黨長期配合中共睜眼說瞎話

▲國民黨元旦升旗典禮，黨主席朱立倫致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨元旦升旗典禮，黨主席朱立倫致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨黨主席朱立倫昨（1日）出席元旦升旗致詞時表示，兩岸同文同種，同為中華民族，同享中華文化，差異就在政治制度，所以是「同為中華，異為體制」，大家求同尊異，兩岸才能夠和平。對此，民進黨中國部今（2日）回應，國民黨長期，只會批評捍衛台灣的民進黨政府，面對中共卻完全禁聲，無視中共對台惡意。這樣的立場完全背離台灣主流民意，也無視民主自由是台灣人民的最大共識。

對於朱立倫宣稱，兩岸「兩岸同文同種」，應「求同存異」「求同尊異」、「兩岸的同，就是同為中華民族、同屬中華文化，異則是政治制度的差異」，民進黨中國部表示，顯然是呼應中國國家主席習近平「2025年新年賀詞」中的「兩岸同胞一家親」、「無法割斷的血脈親情」。然而，兩岸之間的根本差異是民主與威權完全不相容，民主自由的生活方式才是台灣人民的最大共識。

民進黨指出，賴清德總統上任以來，對於兩岸關係不只多次重申「善意不變、承諾不變」，更指出「兩岸執政黨應負責任展開良性對話」，表示願意在對等尊嚴前提下，和中國展開交流合作。賴總統談話完全彰顯政府兩岸政策的一貫性和可預測性，不只是呼應台灣的主流民意，更符合國際社會的共同利益與期待。

民進黨表示，回顧2024年，中國以變本加厲的言語霸凌與文攻武嚇作為回應，中國官媒央視總台於聖誕節公布「2024年台海十大新聞」就是最好證明。其中，對台文攻武嚇就佔據了8則，包含軍事威脅、外交打壓、文化統戰、經濟脅迫、法律威脅 ，其餘的2則報導也是嚴重偏頗、偏離事實，「十大新聞」根本就是中共對台惡意大錦集。實際上中共當局就是不斷透過各種行動破壞台海區域的穩定和平，企圖藉由恐嚇台灣達成其政治目的。

民進黨中國部批評，國民黨長期無視中共惡意，配合中共論述批評我方政府，根本是顛倒是非黑白，睜著眼睛說瞎話。朱立倫此番言論，更是忽視台灣人民對於自由民主生活方式的堅持，完全是與台灣主流民意相違背的論述。民進黨中國部要求，國民黨應認清破壞兩岸關係跟威脅台海和平的只有中共當局，朝野應團結一致，呼籲並要求中共放棄所有充滿惡意的對台作為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
這檔股票飆漲一倍！　幕後炒手海削6346萬
柯文哲辭黨主席、見柯媽柯妹　張禹宣分析：恐是「逃亡前的鋪陳」
快訊／高虹安案停止審判　聲請釋憲理由曝
安心亞大開兩洞「跨年全台最辣」成收視王！
Nike「換季特惠」直逼5折！新鞋現省千元
趙露思癱軟失語6天　新照曝光
賴清德火速核可！　同意政院將《憲法訴訟法》修正條文送立院覆議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸配議員卸任2年遭解職　藍黨團轟：民進黨違憲硬幹「新兩國論」

總統府元旦大開放吸引近萬民眾　創歷年單日最高進場人數紀錄

賴清德火速核可！　同意政院將《憲法訴訟法》修正條文送立院覆議

柯文哲辭黨主席、見柯媽柯妹　張禹宣分析：恐是「逃亡前的鋪陳」

朱立倫喊兩岸「同為中華」　綠：國民黨長期配合中共睜眼說瞎話

戰爭若爆發衛福部將徵召全國藥局　林靜儀：從基層開始強化

中共首模擬封鎖宮古海峽！意圖切斷台灣生命線　拒止美日外援補給

快訊／新年首度！共軍聯合戰備警巡　上午22架次共機「四面環台」

當沖降稅延至2027年底　王鴻薇曝國庫多收上千億：政府別再哭窮

川普就職慶賀團太夯立委搶破頭　林佳龍：再增2名額「共8立委隨團」

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

陸配議員卸任2年遭解職　藍黨團轟：民進黨違憲硬幹「新兩國論」

總統府元旦大開放吸引近萬民眾　創歷年單日最高進場人數紀錄

賴清德火速核可！　同意政院將《憲法訴訟法》修正條文送立院覆議

柯文哲辭黨主席、見柯媽柯妹　張禹宣分析：恐是「逃亡前的鋪陳」

朱立倫喊兩岸「同為中華」　綠：國民黨長期配合中共睜眼說瞎話

戰爭若爆發衛福部將徵召全國藥局　林靜儀：從基層開始強化

中共首模擬封鎖宮古海峽！意圖切斷台灣生命線　拒止美日外援補給

快訊／新年首度！共軍聯合戰備警巡　上午22架次共機「四面環台」

當沖降稅延至2027年底　王鴻薇曝國庫多收上千億：政府別再哭窮

川普就職慶賀團太夯立委搶破頭　林佳龍：再增2名額「共8立委隨團」

快訊／國10旗山端4車連環撞！占用出口匝道排除中　1人受傷送醫

4人相約參加跨年演唱會！　隔天竟「全數離奇喪命」身上無外傷

航運ETF首開獎！00960每股配0.18元　年化配息率約5%

這檔股票半年飆漲一倍原因曝　幕後炒手海削6346萬下場慘了

加碼汰換補助再延長 　屏東縣民換購電動機車最高省26300

要讓柯文哲獨吃年夜飯？北院3度召開羈押庭　法界曝：押滿也審不完

通緝犯持美工刀砍警！胸口遭劃30cm濺血　辯「正當防衛」判決出爐

串流收視週榜／黑馬陸劇《九重紫》2平台第一！《柯南》電影版來了

67歲蔡琴曾爆罹怪病「險耳中風」　睽違3年露面宣布開唱！

胖柴逛寵物店「發現整牆肉肉」　推車上燦笑：全都買給偶！

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

政治熱門新聞

民眾黨湧入黨潮　3000人一度癱瘓官網

柯建銘揚言「解散國民黨」！劉靜怡曝解散方式

柯文哲遭羈押可能性高！林智群揭主因

「柯文哲羈押風險大幅提高」　律師：橘子潛逃、蔡壁如翻供成致命事由

快訊／柯交保被撤銷　民眾黨回應了

賴清德火速核可！　同意政院將《憲法訴訟法》修正條文送立院覆議

與柯交接內容？黃國昌沈默數秒

評「高院兩次發回更裁理由前後不一」　游盈隆：司法一夕變臉

柯文哲請辭黨主席　矢板明夫見「黨員落淚一幕」：隱隱覺得不對

黃國昌代理黨主席　時力籲比照高虹安：將柯文哲退黨並追繳政治獻金

柯文哲辭黨主席、見柯媽柯妹　媒體人分析：恐是「逃亡前的鋪陳」

快訊／《國土計畫法》三讀！　展延至2031年前實施

川普就職慶賀團太夯立委搶破頭　林佳龍：再增2名額「共8立委隨團」

憲訴法修法內容爭議多　行政院今提出覆議案

更多熱門

相關新聞

快訊／新年首度！共軍聯合戰備警巡　上午22架次共機「四面環台」

快訊／新年首度！共軍聯合戰備警巡　上午22架次共機「四面環台」

中國國家主席習近平2025年新年賀詞提及「誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」，昨元旦共軍出動3共機6共艦擾台，而根據國防部公布最新資訊，今（2日）上午共軍對台發動「聯合戰備警巡」，共出動殲-16空警-500等各型主、輔戰機及無人機計22架次出海擾台，並進入我北、中部及西南、東部空域。

當沖降稅再延3年　藍委曝國庫多收上千億

當沖降稅再延3年　藍委曝國庫多收上千億

川普就職慶賀團太夯立委搶破頭　林佳龍：再增2名額「共8立委隨團」

川普就職慶賀團太夯立委搶破頭　林佳龍：再增2名額「共8立委隨團」

王鴻薇爆原文會涉弊標案已廢標嗆她翻車　蘇巧慧：繼續搞烏龍

王鴻薇爆原文會涉弊標案已廢標嗆她翻車　蘇巧慧：繼續搞烏龍

藍營草屯鎮長候選人被控「李朝卿第二」　家族企業攬縣府34億工程

藍營草屯鎮長候選人被控「李朝卿第二」　家族企業攬縣府34億工程

關鍵字：

兩岸關係中國馬英九朱立倫國民黨台海局勢民進黨

讀者迴響

熱門新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

Sonet還是撐不住了⋯

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

恭喜！　台灣12強球員登記結婚

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑　

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

NBA活塞主控驚悚重傷！隊友哭了

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手費的她」

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面