朱立倫喊兩岸「同為中華」　綠：國民黨長期配合中共睜眼說瞎話

▲國民黨元旦升旗典禮，黨主席朱立倫致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨黨主席朱立倫昨（1日）出席元旦升旗致詞時表示，兩岸同文同種，同為中華民族，同享中華文化，差異就在政治制度，所以是「同為中華，異為體制」，大家求同尊異，兩岸才能夠和平。對此，民進黨中國部今（2日）回應，國民黨長期，只會批評捍衛台灣的民進黨政府，面對中共卻完全禁聲，無視中共對台惡意。這樣的立場完全背離台灣主流民意，也無視民主自由是台灣人民的最大共識。

對於朱立倫宣稱，兩岸「兩岸同文同種」，應「求同存異」「求同尊異」、「兩岸的同，就是同為中華民族、同屬中華文化，異則是政治制度的差異」，民進黨中國部表示，顯然是呼應中國國家主席習近平「2025年新年賀詞」中的「兩岸同胞一家親」、「無法割斷的血脈親情」。然而，兩岸之間的根本差異是民主與威權完全不相容，民主自由的生活方式才是台灣人民的最大共識。

民進黨指出，賴清德總統上任以來，對於兩岸關係不只多次重申「善意不變、承諾不變」，更指出「兩岸執政黨應負責任展開良性對話」，表示願意在對等尊嚴前提下，和中國展開交流合作。賴總統談話完全彰顯政府兩岸政策的一貫性和可預測性，不只是呼應台灣的主流民意，更符合國際社會的共同利益與期待。

民進黨表示，回顧2024年，中國以變本加厲的言語霸凌與文攻武嚇作為回應，中國官媒央視總台於聖誕節公布「2024年台海十大新聞」就是最好證明。其中，對台文攻武嚇就佔據了8則，包含軍事威脅、外交打壓、文化統戰、經濟脅迫、法律威脅 ，其餘的2則報導也是嚴重偏頗、偏離事實，「十大新聞」根本就是中共對台惡意大錦集。實際上中共當局就是不斷透過各種行動破壞台海區域的穩定和平，企圖藉由恐嚇台灣達成其政治目的。

民進黨中國部批評，國民黨長期無視中共惡意，配合中共論述批評我方政府，根本是顛倒是非黑白，睜著眼睛說瞎話。朱立倫此番言論，更是忽視台灣人民對於自由民主生活方式的堅持，完全是與台灣主流民意相違背的論述。民進黨中國部要求，國民黨應認清破壞兩岸關係跟威脅台海和平的只有中共當局，朝野應團結一致，呼籲並要求中共放棄所有充滿惡意的對台作為。