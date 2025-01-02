王鴻薇爆原文會涉弊標案已廢標嗆她翻車　蘇巧慧：繼續搞烏龍

▲立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委王鴻薇於去年11月接露原民台1億2千萬藝文勞務採購案涉嫌抄襲、重複採購案等，2日召開「蘇巧慧大翻車！原文會涉弊標案悄悄廢標」記者會繼續公布新事證。對此，民進黨立委蘇巧慧表示，王鴻薇去年胡亂指控總統府秘書長潘孟安遭法院判賠，又烏龍影射蘇巧慧夫婿涉入原文會標案圍標遭證據打臉，臉書文偷偷拿掉其夫婿名字後，在2025年第一個上班日，王鴻薇就繼續搞烏龍，拿蘇巧慧的名字招搖撞騙，希望吸引記者目光，真是可恥又可悲。

蘇巧慧說，經了解，在王委員提出的案子中，其先生評分第一的廠商，在第一輪評分中就被刷掉，第二輪則由平手的另外兩家廠商抽籤決定，請問王鴻薇委員要影射什麼？

蘇巧慧強調，她先生基於電影專業，連國民黨執政縣市都曾邀請他擔任評審，單純出席各種相關評選，沒參與任何行政作業。就算後續標案的行政上有什麼疏失，與「蘇巧慧」、「蘇巧慧的家人」有什麼關係？遭各方提出質疑後，王鴻薇卻仍硬要在召開記者會放上「蘇巧慧」三個字，顯然只是蹭聲量，而不是舉證蘇巧慧有什麼違法事實。

蘇巧慧說，新年上班日第一天，還是希望王鴻薇委員好好用功，祝她新年快樂。