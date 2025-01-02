當沖降稅延至2027年底　王鴻薇曝國庫多收上千億：政府別再哭窮

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會2024年12月31日三讀修正《證券交易稅條例》部分條文，明定現股當日沖銷交易證券交易稅稅率自千分之3降至千分之1.5，施行期限延長至2027年12月31日止。國民黨立法委員王鴻薇今（2日）指出，民進黨政府整天動不動就在哭窮，但根據金管會提出的報告，當沖降稅再延3年，國庫就可以多進帳上千億，光是這些錢就可以拿來做很多事了。

王鴻薇說明，金管會在去年9月提出的「延長調降當日沖銷交易稅之稅式支出評估報告」，其中就有統計「續行降稅」與「不續行降稅」的稅收金額差異。而根據這份報告指出，若續行降稅，預估114年的證交稅可以多收273.99億、115年288.42億、116年387.57億，3年加起來就有949.98億。

王鴻薇進一步說明，當沖降稅不只是證交稅會多進帳，另外營所稅也可以多進帳59.35億，綜所稅也有43.36億，這三個稅加起來，國庫這3年就可以多進帳上千億！

王鴻薇表示，民進黨政府動不動就在哭窮，一下說政府財政健全最會還債，一下又說政府財政其實連年赤字，陷入精神錯亂，而財劃法修正通過後，又開始哭窮哭得更用力，但民進黨政府自己的報告騙不了人，光是一個當沖降稅的措施，就可以讓國庫3年多進帳上千億元，請民進黨不要再欺騙人民，動不動就哭窮，該給地方的錢就給，該用在人民身上的錢就花。