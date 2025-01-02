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大陸 大陸焦點 特派現場

2服務吸客！成都氣球攤販「跨年夜賺2.9萬元」　她：主攻情侶

▲張太太提供馬克筆，讓顧客能在氣球上寫下願望。（圖／翻攝自微博）

▲張太太提供馬克筆，讓顧客能在氣球上寫下願望。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

成都天府雙子塔附近的一名氣球攤販張太太在跨年夜，進帳了6523元（人民幣，下同，約台幣2.9萬元）。她直呼，已打平自己一個月的薪資，「氣球主攻的客群是情侶，再來是小孩，我臉皮厚，都會主動上前推銷，還提供貼心的服務，生意自然就來了。」

▲雙子塔下的人們。（圖／翻攝自微博）

▲雙子塔下的人們幾乎人手一個氣球。（圖／翻攝自微博）

據《魯中晨報》報導，張太太表示，「我提供馬克筆，讓顧客在氣球上寫下新年願望，還提供拍照服務，保證好看，要不是雙子塔後面因為人太多，大家手機都沒有訊號了，沒辦法電子支付，最後剩的氣球我都還能賣完。」

張太太透露，自己從網購平台以2元的成本價格，購買鋁膜氦氣球，根據當晚售賣的情況靈活定價，價格在10至40元不等，「沒有訊號後，我只能收現金，價格就降到10元了。」

▲▼成都氣球攤販跨年夜賺2.9萬元。（圖／翻攝自微博）

▲▼成都氣球攤販跨年夜賺2.9萬元。（圖／翻攝自微博）

▲▼成都氣球攤販跨年夜賺2.9萬元。（圖／翻攝自微博）

▲▼成都氣球攤販跨年夜賺2.9萬元。（圖／翻攝自微博）

▲氣球成了當日最熱門的商品。（圖／翻攝自微博，上同）

張太太的服務及價格，讓她成為跨年夜雙子塔下，銷量最好的氣球攤販。她也表示，這是自己第一次出來擺攤賣氣球，「因為我臉皮厚，見到小孩、情侶這些都會上去推銷，不會站著不動，等著人上門買。」

▲不少人在整點時，將氣球放飛至空中。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼成都氣球攤販跨年夜賺2.9萬元。（圖／翻攝自微博）

▲▼成都氣球攤販跨年夜賺2.9萬元。（圖／翻攝自微博）

▲不少人在整點時，將氣球放飛至空中。（圖／翻攝自微博，上同）

不少大陸網友在社群上，曬出寫下願望的氣球，並在整點時，一同將氣球放飛至天上，期許願望能在新的一年實現，而氣球的數量相當可觀。

對於跨年夜的氣球財，張太太也指出，自己第一次擺攤就能成功，原因是成本低，且有硬性消費需求，「跨年夜的玫瑰，肯定沒有可以放飛願望的氣球好賣。」

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