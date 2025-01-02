德國民眾放「非法煙火」釀5死！男童手掌被炸斷　1警遭襲重傷

記者張方瑀／綜合報導

德國跨年夜發生多起煙火事故，造成5人死亡，而死因皆是不當操作煙火所致，還有3名年紀在2至14歲的兒童被炸到重傷，還有1名員警在執法過程中遭攻擊，重傷入院治療。除此之外，市區街頭還發生多起暴力事件，造成多名急救人員受傷送醫，警方也因此逮捕了330人。

根據CNN報導，德國民眾在歡慶新年夜時，燃放了非法煙火，或是操作不當，造成至少5人死亡。有1名24歲男子在西北部北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）帕德堡（Paderborn）附近點燃一枚煙火火箭後死亡，警方認為這個裝置是由死者自行製造。

▲德國警方跨年夜維安逮捕了330人。（圖／路透）



在薩克森邦（Saxony）的歐薩斯（Oschatz），有1名45歲男子點燃一枚「煙火炸彈」時造成頭部受傷。根據警方說法，這是一枚威力強大的F4類煙火，需要特別許可才能購買。

除此之外，在慕尼黑有3名分別是2歲、11歲和14歲，在煙火爆炸事故中受到重傷；2歲和11歲的男孩手部、頸部及臉部被燒傷，而14歲的男孩則被炸斷部分手掌。

同時，慕尼黑（Munich）消防部門表示，一個偏離軌道的煙火引燃了一棟公寓一樓陽台的大火，火勢隨後蔓延至二樓的公寓。

▲民眾施放非法煙火導致房屋失火。（圖／路透）



在首都柏林（Berlin），消防部門在新年夜處理了1892起事件，比去年多出294起；當晚有超過1500名急救人員值班，也至少發生了13起針對急救人員的襲擊事件。

柏林警方發言人納特（Florian Nath）表示，警方在新年夜拘留了330人，還有一名警官「疑似被非法煙火擊中」而重傷，目前正在醫院接受手術，「當時現場有多人圍觀並攻擊警察。」

法新社報導，德國人在跨年夜都會密集施放煙火慶祝，由於每年受傷人數居高不下，而且還會造成汙染並製造噪音，再度掀起禁用威力最強大煙火裝置的辯論。

德國煙火協會（BVPK）發出聲明表示，問題主要出在非法和自製煙火上，「這些極其危險的自製品與合法、經過測試的新年夜煙火完全無關。」德國環境組織Deutsche Umwelthilfe再次呼籲全面禁止私人販售的新年夜煙火，「新年夜再次成為無數人心中的恐怖之夜。」