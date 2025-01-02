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今明天高山有望降雪！冷氣團籠罩一周　北部急凍剩10度

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周有2波冷空氣，中央氣象署指出，今、明天受到東北季風影響，感受濕涼，中部以北3500公尺以上高山有機會降雪，下周一另一波冷空氣南下，預估達到大陸冷氣團等級，降溫明顯且影響時間長，持續到下周五，北部可能出現10度低溫。

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今、明天受到東北季風影響，感受濕涼，中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。（圖／記者李毓康攝）

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氣象署科長林伯東說，台灣附近受到冷空氣影響，東北風逐漸增強，華北區域的冷空氣逐漸南下，因此今、明天受到冷空氣的影響，各地轉涼，周六、周日高壓出海，天氣轉為偏東風，各地稍微回溫。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今、明天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周日在台灣東方有個低壓生成往日本方向前進，中國區域有冷空氣蠢蠢欲動南下，下周一冷空氣將影響台灣，預估達到大陸冷氣團強度，下周三高壓還沒出海，下周四、周五冷空氣還會逐漸補充下來，因此下周冷氣團影響比較久。

林伯東說，今、明天受到東北季風影響，各地濕涼，尤其迎風面整天明顯濕涼，周六、日東北季風減弱，西半部留意早晚溫差較大，白天高溫20度以上，早晚適時添加衣物。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，下周一冷氣團南下，各地明顯轉冷，降溫幅度大，預估台北低溫14度，近山區或地勢較高可能出現12至10度的低溫，北部低溫有機會來到10度，且低溫情形持續到下周五，注意保暖。

此外，林伯東提到，今、明天中部以北的3500公尺以上高山有降雪機會，明天水氣轉乾，但溫度偏低，高山道路容易有結冰現象，行車多注意，另周末台灣東邊有低壓生成，水氣較多，西半部夜晚清晨易有霧的情形發生。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，林伯東指出，今天受到中高層雲系影響，台灣各地都有零星降雨，尤其山區降雨明顯，持續一整天，明天轉乾，剩下迎風面東半部及恆春半島有零星降雨。周六日水氣減少，迎風面北部、宜蘭及花蓮降雨仍稍微持續。

他說，周日在台灣東邊有個低壓生成，水氣變多，北部、東半部及恆春半島都有降雨情形，持續到下周一白天，晚上之後就會轉乾，冷空氣正式下來，環境比較乾，下周二、周三降雨會比較少。

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