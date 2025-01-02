下周一挑戰強烈冷氣團連凍5天　專家：早晚低溫更明顯

▲明天東北季風南下，北部及東北部低溫下探14度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今天全台都有降雨機會，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，明天東北季風南下，北部及東北部低溫14度，整天濕冷，下周北方冷空氣活動頻繁，預測可能達強烈大陸冷氣團等級，氣溫偏低，因輻射冷卻效應增強，清晨夜晚低溫更顯著。

林孝儒今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日東北季風強度較弱，但南方雲系通過影響，各地都為陰天並有短暫雨機會，降雨廣泛，不過降雨強度及累積雨量都不大。氣溫方面，高溫約17至21度，低溫15至18度。

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不過林孝儒說，明天起，另一波東北季風將再度南下影響，至周末期間再逐步減弱，預測北部及東部位於迎風面，因此都將維持陰天有短暫雨的天氣，高溫約17至20度，低溫14至17度，整體天氣感受較濕冷。

他表示，中南部位處背風面，天氣相對穩定，明日起隨南方雲系逐漸遠離，逐漸恢復為晴時多雲，周末隨乾空氣移入後，天氣將更加晴朗，白天高溫20至24度，低溫14至17度，輻射冷卻效應可能更加顯著，日夜溫差大。

至於下周天氣，林孝儒指出，北方冷空氣活動頻繁，降溫幅度及影響時間均將超過本周。預測自下周一起至下周五，冷空氣將持續南下補充，各地將迎來明顯降溫，目前來看，要到下周末冷空氣才開始有減弱的趨勢。

林孝儒預測，此波冷空氣強度可能達強烈大陸冷氣團等級，氣溫偏低，但水氣稀少，各地以晴時多雲為主。由於晴朗天氣輻射冷卻效應增強，清晨及夜晚低溫可能更顯著，特別是空曠地區或山區，未來持續觀察最新預報變化。