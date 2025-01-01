明全台有雨！周末轉乾　下周一迎冷氣團連凍5天

▲受到南方雲系影響，明天全台各地都有降雨機會。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周2波冷空氣接力，中央氣象署指出，明天南方雲系影響，全台各地都有降雨機會，周五一波東北季風南下，但強度不強，下周一有比較強的冷空氣，有機會達到冷氣團等級，影響時間持續到下周五，北部、宜蘭低溫約13至14度。

氣象署預報員曾昭誠說，在周日之前，台灣大致都是微弱東北季風影響的環境，各地氣溫的變化不大，下周一有比較強的冷空氣，有機會達到冷氣團，是否增強為寒流，再觀察2、3天會比較清楚，但影響時間較長，持續到下周五。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，明天受到南方雲系影響，全台各地都有降雨機會，東半部及各地山區有較大雨勢發生，西半部平地則是零星飄雨，水汽在周五清晨逐漸減少，各地雨勢趨緩，僅大台北、東半部及恆春半島有些降雨，其他地區轉為多雲。

曾昭誠說，周五新一波東北季風增強，但影響不大，降雨仍主要在大台北、東半部及恆春半島，其他地區多雲，周日台灣北部有低壓形成，周日到下周一北部會有下雨情形，下周一另一波冷空氣下來，但低壓離開，轉為乾冷，降雨不明顯。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，曾昭誠指出，在周日前各地溫度沒有明顯變化，北部夜晚清晨低溫落在15至16度，中南部高出1度左右，北部及宜蘭白天高溫18、19度，其他地區約20度，全台偏涼。

他表示，下周一冷空氣南下，溫度一天比一天還低，持續影響到下周五，下周二、下周三北部及宜蘭低溫降到13至14度，中南部低溫14至15度，是降溫比較有感的期間，強度有機會達到大陸冷氣團等級。

此外，曾昭誠說，周五白天有比較強的東北季風，因此沿海風浪較大，明天將會發布陸上強風特報，周末西半部地區易有濃霧發生，影響能見度，提醒民眾外出多加注意。