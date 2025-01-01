越晚雨越大！明天全台有雨　下周冷氣團報到北部13度

▲受到南方雲系影響，今、明天台灣各地都有降雨機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

冷空氣不間斷，中央氣象署指出，受到中層雲系影響，今天入夜雨勢越來越明顯，持續到明天各地都有降雨機會，周五新一波東北季風南下，加上南方雲系影響，周末北部及東北部有降雨，下周一有另一波東北季風，強度可能達到冷氣團等級，北部、宜蘭低溫下探13度。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天是新年第一天，各地看曙光都不太理想，主要是台灣屬於偏東北風環境，加上南方雲系向北移動，各地雲量偏多。未來一周仍是東北風環境，強弱有所區別，今天是東北季風減弱，周五另一波東北季風增強，下一波東北季風在下周一，強度有機會達到冷氣團的等級。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他進一步表示，今天台灣附近雲量整體偏多，各地多雲，雲系主要從南方往北移到台灣附近，且目前有比較零散回波正在通過台灣上空，從西南方往東北方移動， 代表雲系屬於中高層雲系，高度1000至4000公尺，順著偏西南風移動過來，因此山區降雨比平地更明顯。

曾昭誠說，今天降雨主要以山區為主，西半部平地也有些降雨發生，但相對比較零星，偶有飄雨。受中層雲系影響，雨勢在今天入夜到明天清晨越來越明顯，今晚到明天各地降雨機會都有，山區及迎風面基隆北海岸、東半部降雨較多，西半部平地雨勢較小，有短暫飄雨。

溫度趨勢，曾昭誠指出，今、明天因東北季風減弱，各地氣溫沒有明顯降低，但南方雲系影響，高溫也不高，各地白天高溫18至20度，低溫部分，北部較涼14至16度，其他地區16至18度，持續到周五。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周五新一波東北季風南下，北部、宜蘭高溫下降，但周五、周六因南方雲系減弱，雲量減少，周五到周日中南部白天高溫可達20度以上。下周一另一波東北季風南下，可能達到冷氣團等級，北部及宜蘭低溫降到13、14度，是否增強到寒流，模式還有變動性，將持續觀察。

降雨趨勢，曾昭誠表示，今、明天受到南方雲系影響，台灣各地都有降雨機會，周五到周日屬於東北季風型態，北部、東北部及基隆北海岸都有降雨，西半部因南方雲系減弱，降雨趨緩。下周一到下周二東北季風再度增強，迎風面東半部及恆春半島會有降雨。