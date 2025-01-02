女友跨年夜和前任泡溫泉！他在家幫做報告崩潰：還笑我尺寸小

▲男網友崩潰說，女友跨年夜吃了「事前藥」跟前任去泡溫泉。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文／CTWANT

迎接新的一年，不少人都會揪朋友一起跨年聚餐、聊天。一名男網友崩潰地說，女友騙要跟朋友跨年，豈料竟是跟前任去泡溫泉，且還意外發現她在閨蜜群組嘲笑他的尺寸小，讓他很痛苦。

原PO在Dcard感情板以「女友在跨年夜劈腿⋯⋯」為題發文，表示最近各種期末考試跟報告壓得他喘不過氣，除此之外，女友還有兩科期末報告請他幫忙做，因此把筆電借他，然後說跟閨蜜一起去跨年，自己也不疑有他的相信了。

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原PO透露，一打開筆電，發現女友沒有登出電腦版的LINE，所以訊息通知不斷跳出來，這才發現女友跟前任還有在聯繫，接著發現女友今晚根本不是跟閨蜜去跨年，而是提前吃了事前藥，跟前任去北投泡溫泉。

原PO嘆，之前國中曾被脫褲子恥笑，所以長期對自己雄性特徵很自卑，交往過程中，女友都表現的非常好，無異狀，久了自己也就沒放在心上，沒想到女友竟在閨蜜群數落尺寸，還說演得很辛苦，用過前任的就回不去了，讓他超心碎，「想到她的閨蜜們一起嘲笑我，還有跟前任泡湯時翻雲覆雨的畫面，心裡很痛苦，難道尺寸小就活該被劈腿嗎⋯⋯」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「憋著等到報告截止前一天攤牌，最少也讓她重修兩門學科」、「你值得更好的」、「不只跨年夜，你頭上早戴了一塊綠色草皮」、「貼心的女朋友，還知道要吃事前藥」、「讓她回去找前任，沒必要為這種人自卑」、「有發現應該是好事」。

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