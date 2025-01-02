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3秒被惹火！蔡依珊自曝有強迫症　問員工：為什麼要這樣過人生？

蔡依珊3秒被員工惹火。（圖／報系資料照）

▲蔡依珊3秒被員工惹火。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

蔡依珊跟連勝文結婚19年，過著幸福生活，而她不僅是好太太也是二寶媽，她也有發展自家事業，近日她自爆有強迫症，3秒被員工惹火，看見桌上筆沒擺好就要收拾，反問員工怎麼想過這種生活。

蔡依珊自曝有強迫症。（圖／翻攝pattytsai13 IG，下同）

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▲蔡依珊自曝有強迫症。（圖／翻攝pattytsai13 IG，下同）

蔡依珊在IG發短影音，她被問，「員工做什麼事情會1秒惹怒你？」她笑說是「3秒」，透露自己有強迫症，現在好很多了，見她左手緊抓右手，旁人說，「你不要這麼焦慮好不好？」

蔡依珊到會議室後，看到桌上的鉛筆被員工亂放，蔡問，「為什麼要這樣子過人生呢？」隨後把筆擺正，而架上的商品她也要角度一致，「你要露出一樣的字喔」。

旁人問，妳有潔癖嗎？蔡依珊說，要先用酒精噴馬桶圈內外和馬桶蓋，這樣才能安心上，她現在也安慰自己，這是小事，明天如果她不在公司，「這個重要嗎？」但是偶爾還是會手癢。

影片一出，不少網友紛紛留言「是不是某顆星在處女座」、「我也是馬桶清潔強迫症」、「我懂，完全不能忍受剪刀用完，為什麼沒有放回去原本的地方」、「我家小女兒有強迫症」。

此外，蔡依珊也發文分享元旦的一天，「新年快樂！2025的第一天就是睡飽飽再做喜歡的事：看新書、吃培根白醬義大利麵」，之後她再分享DJ照，「晚餐後繼續閱讀，外面下著雨，愛狗在一旁，哥哥們玩遊戲，這是慶祝元旦，最好的ENDING」。

蔡依珊調整鉛筆跟商品角度。

▲蔡依珊調整鉛筆跟商品角度。


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