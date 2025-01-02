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飛機失事「黑盒子」為何不會壞？公開飛行記錄器的真相

黑盒子外觀為橘色，有利於搜救人員尋找。（圖／達志／路透社）

▲黑盒子外觀為橘色，有利於搜救人員尋找。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

飛機發生事故時，新聞報導中常稱尋找「黑盒子」藉以判讀事故發生原因，其實黑盒子一點也不黑，至於為何在飛機爆炸後也不會壞掉，主要原因在於其材質為鈦鋼金屬，必須能忍受在1090°C的火焰中燃燒30分鐘。

一般飛機上都會有兩個黑盒子，一個為飛航記錄器（Flight Data Recorder，縮寫FDR），另一個為座艙通話紀錄器（Cockpit Voice Recorder，縮寫CVR）。飛行記錄器俗稱黑盒子，近代大多為鮮明的橘色，是安裝在航空器上用於航空事故調查、維修、飛行試驗用途的設備，安裝位置在空難時最常被完整保留下來的機尾上。

黑盒子長50公分、寬20公分，高15公分，外觀橘色有利於搜救人員尋找，其外部的材質為鈦鋼金屬。為了能在強力撞擊下保存下來，飛行記錄器必須通過防火防震的考驗，根據美國民航局的規定，黑盒子必須能忍受在1090°C的火焰中燃燒30分鐘，並能承受3公尺重達230公斤之鐵塊擊中，相當於100G重力之撞擊達11秒，也必須能承受2萬英尺的水壓。為了防止記錄器內磁性記憶遭到電流或磁場破壞，飛行記錄器也要具備抗外界電流、磁場的防護能力。

至於「黑盒子」名稱由來，駕駛座機艙內裝設聲音記錄器的構想在1954年提出，當時飛機內所有的電子儀器都是放置在大小、形狀都統一的黑色方盒裡。美國民航局1957年規定，凡是重量超過9.09公噸以上的飛機都必須裝設這些加強保護的飛行記錄器。8年後，航空局決定將這「黑盒子」漆成亮紅色或橘色，這樣在飛機失事的時候，外觀醒目的「黑盒子」就會比較容易被找到。

此次韓國空難，雖然CVR完好無缺，因撞擊猛烈毀損，導致FDR部分受損，將送至美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，縮寫NTSB）解讀，預估至少需要半年時間。

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