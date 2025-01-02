2長髮辣妹「醉躺路邊垃圾堆」！萬人細看畫面：劇情不簡單

▲辣妹躺在垃圾堆裡。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

迎接2025年，許多人都會小酌慶祝，不過一名網友轉貼一張街邊照片，可見2名辣妹竟躺在垃圾堆裡，甚至一旁還有人正在照相。照片引發萬人朝聖笑虧，「地址在哪，我要過去，這樣亂丟垃圾真的不行」；不少人也質疑真實性，「還會擋屁屁，不簡單的劇情」，且照片也疑似非台灣街景。

一名網友跨完年在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，路旁的垃圾堆上，竟躺著兩位長髮辣妹，讓原PO傻眼直呼「一年一度！」

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照片可見，一名身穿豹紋露背長裙的女子，整個臉埋在垃圾裡，一手還拿著精品包；而另一名穿著白色短裙的女子則背對著豹紋妹，甚至差點春光外洩了。

文章曝光後，引來萬人直呼，「拍攝者不救嗎」、「兩個不可燃巨大垃圾，要請環保隊來清」、「真懂睡」、「2025第一次被丟包」、「別碰！免錢的最貴，碰了保證你戶頭大失血」、「之前101跨年後，真的路邊好多喝酒喝到亂躺路邊的人」、「地址在哪，我要過去，這樣亂丟垃圾真的不行」。

不少網友也質疑真實性，「還知道要擋」、「還會擋屁屁，不簡單的劇情」、「擺拍吧！白色那個女生還知道要遮」、「另一位還把錢包抓緊不會掉也是很有劇情」、「拍完照人就起來了」。另有人直呼，「感覺不像在台灣」，疑似是香港夜生活街區的照片。

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