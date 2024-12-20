老闆怒「年輕人下班就不見」　惹火全場！他反擊：過2年薪水超過你

▲原PO怒轟年輕人不加班。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

越來越多年輕人不婚不生，經濟沒有太大壓力之下，工作上也沒有太大衝勁！這讓一名老闆怒吼，八、九年級生不加班之外，也不積極跑業務，「下班時間到就不見人影？」更拿出科技業高薪比較，「要有責任感為公司做出貢獻，公司才會為你加薪啊」，一番言論慘遭全場嘴爆，「跩啥？又不缺你這份工作！」

一名男網友在Dcard以「現在的年輕人」為標題發文，他開頭就劈頭怒轟，「現在八、九年級的年輕人在想什麼啊？」指出有加班費，這些員工卻不願意加班，「開個車跑個業務也不會，下班時間到就不見人影？」

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原PO口氣像極了一位老闆，接著又罵道「要有責任感為公司做出貢獻，公司才會為你加薪啊，整天羨慕人家科技業賺得多，自己要更加努力不是？」

最後，原PO還怒氣沖沖質問，「工作上不想拚就躺平，感情上不想拼就叫自己是哥布林，到底在幹嘛啊？」

文章曝光後，引來全場網友反擊，「受不了，可以徵六、七年級的呀」、「跩啥？又不缺你這份工作，太low的公司去了我還嫌污染我的履歷」、「薪水不到位阿！薪水到位，台積電那種高壓工作不也一堆人搶」、「笑死！加班費才多那一點點，我寧可早點回家，看電視玩電腦」、「老闆～錯誤觀念更正好嗎？老闆是買員工上班的時間，員工本分做到就行，要加班錢要到位啊」、「請你搞清楚，現在一堆年輕人不婚不生，你覺得你那點薄薪想綁住誰」、「加班沒多少錢，職位也沒多高，還要聽老鳥機機歪歪，我不如到點下班休息」、「下班拚自我提升啊，過2～3年就換一間了，薪資還超越你，加班要幹嘛」。

其他網友也嘴爆，「我七年級也討厭加班，下班時間17：00，我都17：05準時離開公司」、「老實說不用八、九年級，我這個Z世代的...看你內文所打的，我也完全沒有想加班意願啊」、「我六年級我也不想加班，寧願回家陪家人，你有願景是你公司的事，少拿科技業來比」；但也有質疑，「很明顯就反串，大家還這麼認真」。