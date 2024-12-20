　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老闆怒「年輕人下班就不見」　惹火全場！他反擊：過2年薪水超過你

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲原PO怒轟年輕人不加班。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

越來越多年輕人不婚不生，經濟沒有太大壓力之下，工作上也沒有太大衝勁！這讓一名老闆怒吼，八、九年級生不加班之外，也不積極跑業務，「下班時間到就不見人影？」更拿出科技業高薪比較，「要有責任感為公司做出貢獻，公司才會為你加薪啊」，一番言論慘遭全場嘴爆，「跩啥？又不缺你這份工作！」

一名男網友在Dcard以「現在的年輕人」為標題發文，他開頭就劈頭怒轟，「現在八、九年級的年輕人在想什麼啊？」指出有加班費，這些員工卻不願意加班，「開個車跑個業務也不會，下班時間到就不見人影？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO口氣像極了一位老闆，接著又罵道「要有責任感為公司做出貢獻，公司才會為你加薪啊，整天羨慕人家科技業賺得多，自己要更加努力不是？」

最後，原PO還怒氣沖沖質問，「工作上不想拚就躺平，感情上不想拼就叫自己是哥布林，到底在幹嘛啊？」

文章曝光後，引來全場網友反擊，「受不了，可以徵六、七年級的呀」、「跩啥？又不缺你這份工作，太low的公司去了我還嫌污染我的履歷」、「薪水不到位阿！薪水到位，台積電那種高壓工作不也一堆人搶」、「笑死！加班費才多那一點點，我寧可早點回家，看電視玩電腦」、「老闆～錯誤觀念更正好嗎？老闆是買員工上班的時間，員工本分做到就行，要加班錢要到位啊」、「請你搞清楚，現在一堆年輕人不婚不生，你覺得你那點薄薪想綁住誰」、「加班沒多少錢，職位也沒多高，還要聽老鳥機機歪歪，我不如到點下班休息」、「下班拚自我提升啊，過2～3年就換一間了，薪資還超越你，加班要幹嘛」。

其他網友也嘴爆，「我七年級也討厭加班，下班時間17：00，我都17：05準時離開公司」、「老實說不用八、九年級，我這個Z世代的...看你內文所打的，我也完全沒有想加班意願啊」、「我六年級我也不想加班，寧願回家陪家人，你有願景是你公司的事，少拿科技業來比」；但也有質疑，「很明顯就反串，大家還這麼認真」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
國小代課師涉性侵！多名學童受害
快訊／台中女「遭挖土機撞到」　明顯死亡
黃國昌批綠委破窗「國會戒嚴」　吳崢：你踏著太陽花破的門窗當上
國民年金元旦調漲「每月多繳59元」　821萬人健保自付額也調
台灣尪「欠高額賭債」害死陸妻！　生前無正職收入
重返9死現場招魂　霧峰阿嬤悲坐輪椅到場
柯文哲想辭黨主席　民眾黨立委：會強力慰留
20小草到北檢自首！　捐錢圖利

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

SYM與中華郵政攜手「郵你真好」　愛的接力讓偏鄉學子勇敢追夢

中正盃舞蹈錦標賽陪同證費漲　資深會員：沒開會，看公告才知道

男友消失「突回睡著了」　妹子曝1招破解！全場驚：另一半別學

「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」最後預購　12／23起限定2天

國民年金元旦調漲「每月多繳59元」　821萬人健保自付額也調整

交通事故「上周7行人死亡」創新高　近半數因違規穿越

街景驚見「屍體塞進後車廂」　網笑：舉頭三尺有Google

老闆怒「年輕人下班就不見」　惹火全場！他反擊：過2年薪水超過你

「羅東閃耀」跨年晚會　180秒、1800發煙火秀璀璨登場

父親遭騙70萬！他扮3角「詐騙你的詐騙」曝細節　集團把錢全吐出來

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

台中全聯大火「濃煙猛竄」　人員躲倉儲陽台、頂樓待援

SYM與中華郵政攜手「郵你真好」　愛的接力讓偏鄉學子勇敢追夢

中正盃舞蹈錦標賽陪同證費漲　資深會員：沒開會，看公告才知道

男友消失「突回睡著了」　妹子曝1招破解！全場驚：另一半別學

「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」最後預購　12／23起限定2天

國民年金元旦調漲「每月多繳59元」　821萬人健保自付額也調整

交通事故「上周7行人死亡」創新高　近半數因違規穿越

街景驚見「屍體塞進後車廂」　網笑：舉頭三尺有Google

老闆怒「年輕人下班就不見」　惹火全場！他反擊：過2年薪水超過你

「羅東閃耀」跨年晚會　180秒、1800發煙火秀璀璨登場

父親遭騙70萬！他扮3角「詐騙你的詐騙」曝細節　集團把錢全吐出來

陸12月LPR不變　明年政策利率可望下調

快訊／工人爬梯維修路口監視器　失足跌落「墜躺安全島」命危

草屯鎮長補選抽籤！蔡銘軒1號：一定當選　簡賜勝2號高喊勝利　

露營車上「12多萬財物全被偷」　機智夫妻靠Airpods幫警方逮人

史上最多！詹皇NBA出賽時間超過957小時　湖人贏得主帥最滿意一勝

SYM與中華郵政攜手「郵你真好」　愛的接力讓偏鄉學子勇敢追夢

快訊／「柚子同學」得獎了！高承睿勇奪最佳新秀運動員獎肯定

陽明董事會通過取得最多13艘全貨櫃船　新闢印度至西北歐航線

中正盃舞蹈錦標賽陪同證費漲　資深會員：沒開會，看公告才知道

泰移工從台灣返國「飛機上強開逃生門」！　遭制伏畫面曝

生活熱門新聞

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

保險套卡在陰道「挖20分鐘才拿出」！醫：去掛急診

明「冬至」強烈冷氣團恐報到！　專家：低溫不到10度

不兼差想「月入5萬塊」！過來人：6w準時下班

「冬至」冷氣團不到10℃　跨年天氣曝光

快訊／板南線異常　忠孝復興站塞爆

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

前女友曝「分手不刪私密照」　中捷長髮哥怒噴網友

出門前「家人都會問1句」　她喊壓力大

女友回租屋處沒穿內衣！他擔心「被看光」

周末低溫再下探個位數　下周有熱帶擾動「全台變天」

父親遭騙70萬！他曝細節　集團把錢全吐回來

更多熱門

相關新聞

東湖36年美食老店將歇業　員工：大家年輕做到老「身體都壞了」

東湖36年美食老店將歇業　員工：大家年輕做到老「身體都壞了」

東湖36年平價日料熱炒「三戶料亭」將歇業，老員工說：「老闆快70歲，二代不接手，而且我們所有員工也都是年輕做到老，筋骨、身體都壞掉了，該退休了，歇業與店租、生意量無關。」信義房屋房仲表示，該店位於康樂街，店面效益不差。

加班過勞無法入眠？試試4個方法

加班過勞無法入眠？試試4個方法

獨／又爆名人不雅片外流！600被害人驚見藝人、球星

獨／又爆名人不雅片外流！600被害人驚見藝人、球星

偽造3次加班紀錄被抓包　北榮工程師被訴

偽造3次加班紀錄被抓包　北榮工程師被訴

手搖飲店員偷喝養樂多挨告　一小瓶代價9萬

手搖飲店員偷喝養樂多挨告　一小瓶代價9萬

關鍵字：

工作態度年輕人加班老闆社會

讀者迴響

熱門新聞

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

SBL假球風波　彰化柏力力隊2球星起訴　

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

全聯大火24歲移工亡　妻在越南帶8月嬰聞訊崩潰

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

更多

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面