務安空難被迫送走媽媽！高三兒寫「現在我懂事了」　淚滴沾滿紙條

▲南韓務安國際機場，大片候鳥群來襲。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空2024年12月29日上午從泰國曼谷飛往南韓務安，豈料降落時卻疑似因遭遇鳥擊導致起落架失靈、引擎故障，重飛迫降後衝出跑道撞向混凝土牆爆炸，造成179人不幸罹難。如今，家屬們在機場度過最悲慟的寒冬與跨年夜，一名少年寫信給逝去的母親，「我現在高三了」，網友全淚崩。

根據《韓聯社》、《News1》，目前在南韓全羅南道務安國際機場1樓設有聯合焚香所（簡易靈堂），供罹難者的家屬們前來祭祀悼念，而在前往2樓的樓梯旁，則設有供家屬與旅客們悼念的空間，他們在此停下腳步，開始將心中的思念，寫在一張又一張的便條紙上。

在樓梯扶手旁貼滿著紙條，「為您的冥福祈禱，盼您一路好走」、「勿忘2024年務安的冬季」。

▲▼南韓務安國際機場1樓設置聯合焚香所，家屬前往獻花悼念，神情哀悽。（圖／達志影像／newscom）

在部分的手寫紙條中，可以看到家屬向死去的母親問候新年，「媽媽，新年的曙光亮起來了。希望您在天堂也能夠新年快樂。」

其中一名少年在寫紙條時，自稱是空難罹難者的兒子紙條中的字裡行間，寫滿無盡的思念，「媽媽，我現在已經是高三生了。現在我終於懂事、也開始用功了，但您已經看不到了......希望您能夠在天上繼續守候我。我會帶您到新家，向朋友炫耀我能夠有這麼好的媽媽......我愛您。」

少年在寫完紙條後，默默地離開樓梯。

另一名同樣因空難而失去母親的家屬則在紙條中寫道，「全世界最美的媽媽，我有好多想要說的話，但不知道該從哪裡講起。希望您在天堂不要感到疼痛，要幸福快樂過每一天。如果想念我們的話，歡迎來到夢裡一起玩。希望下輩子您還能夠當我們的媽媽。美麗的女兒敬上。」

其他家屬也在紙條寫道，「媽媽，您為什麼就這樣拋下我們獨自離開？我好想念你。如果平常想媽媽的時候，該怎麼辦？我還沒準備好送走媽媽。」

另一張紙條則能清楚看到家屬的淚痕，「媽媽，今天原本我們約好要一起出去玩，但您現在在哪呢？媽媽您辛苦一輩子，現在終於能夠休息了。媽媽過去從來沒有離開過我，現在我少了媽媽，應該一個人也能夠做得很好吧？媽媽應該要在天上保佑我。我會向媽媽一樣，時常向旁人伸出援手。好想媽媽，我愛你。」

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其中一名家屬則不斷望向罹難者的靈堂遺照，「我最愛的姐姐，突然經歷生離死別，太過悲傷了。不過，姐姐也不用擔心，我相信姐姐能夠在溫暖且幸福的地方安眠。我會每天祈禱。期盼未來能夠再相逢。」

63歲玄姓家屬也前往焚香所悼念，他在爬上2樓樓梯時，止步拿起原子筆在紙條上寫道，「希望下輩子你能夠誕生在美好的世界，然後我們能夠再次相遇。盼你一路好走。」

玄姓民眾透露，「在向焚香所獻花、繞一圈後，發現樓梯能夠寫追思紙條，在看完現場的紙條內容後，我決定也跟著一起寫。從年幼的孩童、到年長的長輩全都在空難中犧牲，太難過了！」

▲務安機場開放家屬前往空難現場悼念，有人抱著親友遺照痛哭失聲。（圖／達志影像）

報導指出，決定為務安機場樓梯佈置手寫紙條追思空間的人，其實是「親筆信運動本部」代表李根浩（音譯）。

李根浩透露，30年前他就讀國小4年級的兒子死於一場不幸的事故，在經歷人生巨大悲痛後，每逢國家出現重大災難，諸如世越號船難、梨泰院踩踏悲劇等，他便負責整理悼念者留下的紙條，一併轉達給家屬。

李根浩表示，「自從我挺過喪子之痛後，我便向兒子承諾，度過為旁人擦拭悲傷眼淚的餘生。期盼家屬和全國民眾能夠從此次傷痛中恢復，2025年別再發生類似悲劇。」