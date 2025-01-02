　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

務安空難被迫送走媽媽！高三兒寫「現在我懂事了」　淚滴沾滿紙條

▲▼南韓務安國際機場，大片候鳥群來襲。（圖／VCG）

▲南韓務安國際機場，大片候鳥群來襲。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空2024年12月29日上午從泰國曼谷飛往南韓務安，豈料降落時卻疑似因遭遇鳥擊導致起落架失靈、引擎故障，重飛迫降後衝出跑道撞向混凝土牆爆炸，造成179人不幸罹難。如今，家屬們在機場度過最悲慟的寒冬與跨年夜，一名少年寫信給逝去的母親，「我現在高三了」，網友全淚崩。

根據《韓聯社》、《News1》，目前在南韓全羅南道務安國際機場1樓設有聯合焚香所（簡易靈堂），供罹難者的家屬們前來祭祀悼念，而在前往2樓的樓梯旁，則設有供家屬與旅客們悼念的空間，他們在此停下腳步，開始將心中的思念，寫在一張又一張的便條紙上。

在樓梯扶手旁貼滿著紙條，「為您的冥福祈禱，盼您一路好走」、「勿忘2024年務安的冬季」。

▲▼南韓務安國際機場1樓設置聯合焚香所，家屬前往獻花悼念，神情哀悽。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓務安國際機場1樓設置聯合焚香所，家屬前往獻花悼念，神情哀悽。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓務安國際機場1樓設置聯合焚香所，家屬前往獻花悼念，神情哀悽。（圖／達志影像／newscom）

在部分的手寫紙條中，可以看到家屬向死去的母親問候新年，「媽媽，新年的曙光亮起來了。希望您在天堂也能夠新年快樂。」

其中一名少年在寫紙條時，自稱是空難罹難者的兒子紙條中的字裡行間，寫滿無盡的思念，「媽媽，我現在已經是高三生了。現在我終於懂事、也開始用功了，但您已經看不到了......希望您能夠在天上繼續守候我。我會帶您到新家，向朋友炫耀我能夠有這麼好的媽媽......我愛您。」

少年在寫完紙條後，默默地離開樓梯。

另一名同樣因空難而失去母親的家屬則在紙條中寫道，「全世界最美的媽媽，我有好多想要說的話，但不知道該從哪裡講起。希望您在天堂不要感到疼痛，要幸福快樂過每一天。如果想念我們的話，歡迎來到夢裡一起玩。希望下輩子您還能夠當我們的媽媽。美麗的女兒敬上。」

其他家屬也在紙條寫道，「媽媽，您為什麼就這樣拋下我們獨自離開？我好想念你。如果平常想媽媽的時候，該怎麼辦？我還沒準備好送走媽媽。」

另一張紙條則能清楚看到家屬的淚痕，「媽媽，今天原本我們約好要一起出去玩，但您現在在哪呢？媽媽您辛苦一輩子，現在終於能夠休息了。媽媽過去從來沒有離開過我，現在我少了媽媽，應該一個人也能夠做得很好吧？媽媽應該要在天上保佑我。我會向媽媽一樣，時常向旁人伸出援手。好想媽媽，我愛你。」

其中一名家屬則不斷望向罹難者的靈堂遺照，「我最愛的姐姐，突然經歷生離死別，太過悲傷了。不過，姐姐也不用擔心，我相信姐姐能夠在溫暖且幸福的地方安眠。我會每天祈禱。期盼未來能夠再相逢。」

63歲玄姓家屬也前往焚香所悼念，他在爬上2樓樓梯時，止步拿起原子筆在紙條上寫道，「希望下輩子你能夠誕生在美好的世界，然後我們能夠再次相遇。盼你一路好走。」

玄姓民眾透露，「在向焚香所獻花、繞一圈後，發現樓梯能夠寫追思紙條，在看完現場的紙條內容後，我決定也跟著一起寫。從年幼的孩童、到年長的長輩全都在空難中犧牲，太難過了！」

▲▼務安機場開放家屬前往空難現場悼念，有人抱著遺照痛哭失聲，也有人帶著孩子送上簡單供品悼念。（圖／達志影像）

▲務安機場開放家屬前往空難現場悼念，有人抱著親友遺照痛哭失聲。（圖／達志影像）

報導指出，決定為務安機場樓梯佈置手寫紙條追思空間的人，其實是「親筆信運動本部」代表李根浩（音譯）。

李根浩透露，30年前他就讀國小4年級的兒子死於一場不幸的事故，在經歷人生巨大悲痛後，每逢國家出現重大災難，諸如世越號船難、梨泰院踩踏悲劇等，他便負責整理悼念者留下的紙條，一併轉達給家屬。

李根浩表示，「自從我挺過喪子之痛後，我便向兒子承諾，度過為旁人擦拭悲傷眼淚的餘生。期盼家屬和全國民眾能夠從此次傷痛中恢復，2025年別再發生類似悲劇。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／柯文哲新竹探望父親45分鐘　「唉」一聲急離開
喊柯文哲掉進陷阱！　他預言「保金加至1億」
NBA驚悚重傷！　隊友看他抬出場哭了
LIVE／二進二出！第3度召開羈押庭　柯文哲再進北院
排隊1公里倒地猝死！　紫南宮將送她「全套錢母」
公司「免費1物」隨便拿！　他驚：可判斷年齡層
快訊／應曉薇趕11點報到！　微笑抵北院
金秀賢3月高雄獻唱！　 官方海報洩密
快訊／柯文哲探望新竹住院父　得知羈押庭11點報到反應曝
「高院兩次發回更裁理由前後不一」　游盈隆：司法一夕變臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓軍殺死俄軍！撤退途中「誤擊」鬧翻3人慘死　血腥屍體照曝光

乘客全下機「才敢偷偷哭」　濟航空服員心碎：一觸碰就會崩潰

跨年恐攻15死！紐澳良嫌服役美軍多年　稱受ISIS啟發、有殺人慾望

務安空難被迫送走媽媽！高三兒寫「現在我懂事了」　淚滴沾滿紙條

德國民眾放「非法煙火」釀5死！男童手掌被炸斷　1警遭襲重傷

南韓飛機維修「嚴重依賴海外」　韓媒點名僅2間能夠自行大修

快訊／南韓公搜處「最快今天」執行尹錫悅逮捕令

酒吧爆衝突！他持槍「殺了老闆」連小孩也下手　至少10死4傷

與納坦雅胡不對盤　以色列前國防部長辭國會議員

紐約地鐵再爆攻擊！　隨機「推人墜軌」恐怖畫面曝光

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

北韓軍殺死俄軍！撤退途中「誤擊」鬧翻3人慘死　血腥屍體照曝光

乘客全下機「才敢偷偷哭」　濟航空服員心碎：一觸碰就會崩潰

跨年恐攻15死！紐澳良嫌服役美軍多年　稱受ISIS啟發、有殺人慾望

務安空難被迫送走媽媽！高三兒寫「現在我懂事了」　淚滴沾滿紙條

德國民眾放「非法煙火」釀5死！男童手掌被炸斷　1警遭襲重傷

南韓飛機維修「嚴重依賴海外」　韓媒點名僅2間能夠自行大修

快訊／南韓公搜處「最快今天」執行尹錫悅逮捕令

酒吧爆衝突！他持槍「殺了老闆」連小孩也下手　至少10死4傷

與納坦雅胡不對盤　以色列前國防部長辭國會議員

紐約地鐵再爆攻擊！　隨機「推人墜軌」恐怖畫面曝光

針對柯文哲交保案高院發回更裁，請問您認為接下來的發展會是：

「老虎城」圓形屋14年潮牌突撤出　徵才訊息洩新租客秒接手

藍營草屯鎮長候選人被控「李朝卿第二」　家族企業攬縣府34億工程

阿里巴巴全數撤資大潤發　售出78.7％股份...最高獲取553億元

站一下腳就麻木痠痛！　醫示警當心「腰椎滑脫」害跛行

快訊／新竹探望父親！柯文哲待45分鐘急離開　「唉」一聲搭車北上

鴿舍旁分裝毒品「比便便還臭」鴿子全飛光　天兵毒蟲被逮

與鄭文燦不同！王浩宇揭「柯文哲被收押1關鍵」：157智商挑戰法官

天冷吃鍋祛寒　「三高」食材鉀離子多！腎友應忌口避免負擔

韓星李廷鎮愛逛台灣夜市　竟然愛上這美食口味對槓外國旅客

和道館小哥哥對練跆拳道！2歲妹一抬小短腿...萌自摔

國際熱門新聞

南韓史上最慘空難269死　險釀第3次世界大戰

即／美國紐奧良跨年10死30傷！汽車衝撞人群

瑞士富婆「整形成貓臉」過世　享壽84歲

股價暴跌逾3成！ASML遭股東「集體提告」

即／特斯拉Cybertruck川普酒店前爆炸釀1死

濟航爆炸2空服員倖存　韓媒揭2大關鍵

成人網紅新年願望「1年達成千人斬」　500人必須是處男

男友出軌氣炸！女祭1招終極報復「睡了他爸」

制裁3年無感　俄羅斯仍能買到各種西方精品

調查人員將執行逮捕令　尹錫悅矢言與支持者奮戰到底

紐奧良皮卡衝撞人群10死35傷　民眾憶驚恐瞬間

降低西非軍事部署　法國自象牙海岸撤軍

紐奧良皮卡恐攻10死35傷嫌犯身份曝！　藏IS旗幟「鐵了心大屠殺」

紐約地鐵跨年夜「隨機推人墜軌」畫面曝

更多熱門

相關新聞

南韓飛機維修「嚴重依賴海外」

南韓飛機維修「嚴重依賴海外」

《韓聯社》引述航空業觀察人士說法報導，在濟州航空失事之後，人們對於該國航空嚴重依賴「海外維修」的情況感到擔憂。事實上，在所有南韓航空公司中，僅大韓航空與韓亞航空2間傳統航空公司，可以執行重大維修，因為他們擁有自己的機庫，具備「保養、維修與大修」（MRO）的能力。

即／南韓「最快今天」執行尹錫悅逮捕令

即／南韓「最快今天」執行尹錫悅逮捕令

外觀損壞！南韓濟州航空黑盒子送美國判讀

外觀損壞！南韓濟州航空黑盒子送美國判讀

挑釁日本？南韓教授曝「獨島新年曙光」美照

挑釁日本？南韓教授曝「獨島新年曙光」美照

濟航爆炸2空服員倖存　韓媒揭2大關鍵

濟航爆炸2空服員倖存　韓媒揭2大關鍵

關鍵字：

日韓要聞南韓濟州航空空難鳥擊務安機場罹難者家屬紙條

讀者迴響

熱門新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

恭喜！　台灣12強球員登記結婚

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

快訊／林昀儒奪乒超總決賽冠軍！

《魷魚3》上線時間疑曝光！全新人偶現身

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手費的她」

尤物雙囍寫真連拍4天被路人看光

南投名間將建焚化爐　全台「手搖飲產業」恐遭打擊

即／二進二出北院！柯文哲又被撤保　一早出門找律師

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面