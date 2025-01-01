挑釁日本？南韓教授曝「獨島新年曙光」美照：韓國神聖領土不可分割

▲南韓知名教授徐坰德在臉書上傳，由友人在獨島拍攝的新年曙光照。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

新年初始，全球正式迎來2025年。去年12月南韓多災多難，先是在月初迎來緊急戒嚴，而月底更爆發濟州航空波音客機在務安機場墜毀的慘劇。在此之際，一名南韓教授今（1）日在社群網路上傳獨島的跨年曙光美照，向日本開嗆，獨島為大韓民國神聖不可分割的領土。

根據《韓聯社》，獨島位於鬱陵島以東87.4公里的海域上，是大韓民國最為東端的領土，自古以來「朝鮮」又被視為日出之國，因此位於最東端的獨島，其新年第一道曙光極具象徵意義。為此，南韓誠信女子大學知名客座教授徐坰德1日特別在社群網站上分享獨島新年曙光的相片。

▲徐坰德表示，獨島由南韓政府實際掌控。（圖／翻攝自臉書）

徐坰德表示，「新年第一天早晨在獨島拍攝的照片，這是我一位在獨島工作的朋友所拍攝的。這一張照片，再次證明獨島為我大韓民國領土，這也將成為證明我國領土的證據和資料。因為，獨島由我國（南韓）實際掌控，只有我們才能夠在島上拍照。」

徐坰德也透露，他計畫今年在全球繼續推廣獨島的宣傳活動，包括將「獨島動畫」推廣至全球各國上映，並在紀念南韓從日本光復80周年時，在獨島的東島、西島之間進行「超大型無人機秀」，同時以多國語言拍攝影像，向全球宣導獨島的美。

▲日本在審議通過的小學社會教科書，強調竹島（獨島）為日本固有領土，將竹島劃入日本領土，並標示出專屬經濟海域。（圖／達志影像／newscom）

徐坰德為南韓知名的社會活動家、廣告專家，多年來在慰安婦、獨島等議題批判日本政府。

據悉，儘管目前獨島由大韓民國（南韓）政府實際掌控，然而日本卻宣稱擁有獨島主權，不僅稱呼獨島為竹島（竹島、たけしま），更指控南韓政府非法占領，多年以來在教科書的地圖上將獨島繪為日本領土，並在年度防衛白皮書宣稱擁有主權。