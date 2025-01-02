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快訊／南韓公搜處「最快今天」執行尹錫悅逮捕令

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓公搜處最快今（2日）執行總統尹錫悅逮捕令。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

南韓總統尹錫悅遭罷免後，連續3次拒絕南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）傳喚，法院也正式批准逮捕令狀，最快將於今（2日）執行。

根據《韓聯社》報導，法院上月31日針對尹錫悅簽發逮捕令後，公搜處與警方就具體執行時間和方法等進行了協調磋商，決定最快將於今（2日）執行。

尹錫悅上月初發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂。對此，公搜處在3度傳喚尹錫悅到案說明，卻屢遭「不讀不回」，最後決定聲請逮捕令狀，法院也於去年12月31日正式批准逮捕令狀，規定1月6日期限內執行，送往首爾看守所。

雖然逮捕令通常在簽發後迅速執行，但考慮到此次調查針對的是現任總統，公搜處在執行方式與時間上格外謹慎。公調處已向總統辦公室警護處發送公文，警告其「阻礙執行拘留時可因涉嫌瀆職、妨害特殊公務執行罪接受處罰」。

報導指出，警護處可能以安全護衛為由，阻攔公搜處進入總統官邸並執行拘留。警護處曾發表立場稱，將就公搜處執行拘留依法採取警衛措施；尹錫悅的辯護律師也主張法院批准逮捕不合法。

►南韓法院批准「逮捕尹錫悅」！7天內送往首爾看守所　成朴槿惠學弟
►尹錫悅「逮捕令」一周內執行！　公搜處警告韓總統府：別妨害公務
►南韓代理總統批准任命憲法法官　尹錫悅彈劾案不再難產

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