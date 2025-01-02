乘客全下機「才敢偷偷哭」　濟航空服員心碎：一觸碰就會崩潰

▲濟州航空失事179死，成為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

南韓濟州航空發生179死空難，一名現役空服員透露，公司內部士氣低迷，自己也失去了一名經常見面的親近同事，但儘管萬分痛苦，仍須強忍哀傷努力工作，唯有乘客全都下機之後，才能默默流下強忍一整天的淚水。

紐西斯通訊社報導，A自稱是濟州航空空服員，去年12月31日在職場論壇Blind發文表示，在這場空難中，「我失去了經常見面的同事，雖然尚不清楚失事的具體原因，但我們都很痛苦又很無助。」Blind是南韓職場匿名網站，需要透過公司電子信箱認證，才可以註冊加入。

儘管如此，仍要迎接搭機旅客，「雖然感覺稍微碰一下就會崩潰大哭，但我們咬緊牙關，在這種情況下，為了那些依然相信我們並且登機的旅客，付出比以往更多的努力。」

A表示，「我們不能大聲哭泣，唯有航班結束，乘客下機之後，才能流下忍耐一整天的淚水。我還擔心因為排班問題，無法親自送別離去的同事。」

A也指出，維修人員總是竭盡全力，機長也背負著沉重責任，而大家都是因為相信他們，才願意登上飛機，「我們相信離世機長曾盡力挽救一切。我尊敬我的同事們，他們在最後關頭依然安撫乘客、做好逃生準備。希望他們生命的最後一刻，能夠獲得尊重。」