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創新高！桃園跨年晚會+五月天演唱會　桃捷單日運量逾19萬人次

▲桃園跨年晚會與五月天跨年演唱會昨天帶來龐大人潮，桃園捷運單日運量創新高，車站內湧入大批等候返家人潮。（圖／桃園捷運公司提供）

▲桃園跨年晚會與五月天跨年演唱會昨天帶來龐大人潮，桃園捷運單日運量創新高，車站內湧入大批等候返家人潮。（圖／桃園捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市跨年晚會昨晚在高鐵桃園站前廣場舉行，加上五月天跨年演唱會也在桃園國際棒球場舉行，桃園捷運公司統計，自昨（31）上午6時起至今（1）日上午6時止，單日總運量達到創新高的19萬5603人次，其中2場晚會結束散場於36分鐘順利將南來北往旅客完成疏運。

▲桃園跨年晚會與五月天跨年演唱會昨天帶來龐大人潮，桃園捷運車站內湧入大批等候返家人潮。（圖／桃園捷運公司提供）

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▲桃園跨年晚會與五月天跨年演唱會昨天帶來龐大人潮，桃園捷運車站內湧入大批等候返家人潮。（圖／桃園捷運公司提供）

桃捷公司指出，昨晚「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」在高鐵站前廣場舉辦，總計有13組藝人接力開唱，吸引19萬人湧入跨年倒數；樂天桃園國際棒球場則有天團五月天演唱會與2.5萬歌迷迎接2025年。機捷為協助往返桃北北三市旅客人潮，總計共加發16列次加班車，除正常營運人力外，也加派92名員工、志工、保全、清潔人員協助引導旅客。

桃捷公司表示，因各站區湧入大量散場歌迷，考量旅客安全，車站進行人潮管制措施，為讓等候進站旅客延續五月天熱情，桃捷公司號召員工組成「桃氣午夜天」，其中在A19站入口處帶領歌迷熱唱五月天歌曲，歌迷們也熱情互動，頻頻向工作人員喊說「辛苦了，新年快樂」，也紓解同仁身體疲累。

▲桃園跨年晚會與五月天跨年演唱會昨天帶來龐大人潮，桃園捷運公司成功完成輸運旅客任務後，員工與志工們在站內合影慶祝完成輸運使命。（圖／桃園捷運公司提供）

▲桃園跨年晚會與五月天跨年演唱會昨天帶來龐大人潮，桃園捷運公司成功完成輸運旅客任務後，員工與志工們在站內合影慶祝完成輸運使命。（圖／桃園捷運公司提供）

桃捷公司跨年夜連續41小時營運不收班，在確保系統安全前提下，將加班車班距再加密，順利在36分鐘內完成南來北往旅客疏散任務。桃捷公司強調，2025年將配合綠線捷運施工進度，積極進行營運準備並優化機場捷運營運措施，務必提供旅客優質、安全、便捷的交通運輸服務。

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