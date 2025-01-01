16歲少年車手吞9萬詐欺贓款...慘被當街狂毆　4煞下場曝

▲桃園市鄧姓男子等3人去年11月間不滿黃姓少年侵吞詐欺贓款，竟在中壢區埋伏新興路上，見黃姓少年出現當街持棍棒毆打搶走侵吞贓款9萬餘元。（資料照／熱心民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄧姓男子去年11月間不滿黃姓少年侵吞詐欺贓款，竟夥同張姓男子等3人在中壢區新興路上埋伏，見黃現身後當街持棍棒或徒手毆打，鄧等人見黃受傷無力抵抗後搶走贓款9萬餘元，中壢警方據報後出動快打部隊到場，當場拘捕鄧到案，同夥張姓男子與王姓少年則乘隙逃逸；桃園地檢署調查後，依加重強盜罪嫌將鄧、張2人起訴，黃姓少年與王姓少年則交由桃園法院少年法庭審理。

檢警調查，18歲的鄧姓男子於去年11月初介紹16歲黃姓少年，加入詐欺集團擔任車手，由集團上游指派黃姓少年提領詐欺贓款事宜，去年11月8日，黃姓少年接獲詐團指示前往嘉義市大林鎮郵局提領10筆共計20萬元贓款，未料黃姓少年卻侵吞該筆詐欺贓款，由於鄧男為介紹人，上游要求鄧男必須追回該筆贓款。

▲桃園市鄧姓男子等人去年11月間在中壢區新興路上當街毆打黃姓少年，並搶走其侵吞贓款。（資料照／熱心民眾提供）

鄧男遂與同夥19歲張姓男子與16歲王姓少年於同日晚間10時許，在中壢區新興路埋伏，見黃姓少年出現，鄧男等人分持棍棒或徒手痛毆黃姓少年，導致其有頭部挫傷、雙臂與雙膝有擦挫等傷勢，3人見黃姓少年受傷無力抵抗之際，將其身上剩餘9萬9300元贓款搶回，得手後，張姓男子與王姓少年隨即逃逸，中壢警方獲報後出動快打部隊到場，將來不及逃跑鄧姓男子拘捕到案，並將奄奄一息黃姓少年帶回偵訊，黃姓少年則將剩餘5萬餘元贓款交給警方處理，警方另循線將張、王2人緝捕到案。

桃檢複訊時，鄧、張2人坦承犯行不諱，檢方根據警方提供現場監視器畫面佐證，認為2人犯行明確，偵結依加重強盜罪嫌起訴，同案王姓少年與黃姓少年則交由少年法庭另案審理。