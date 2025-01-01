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東歐陷困境！烏克蘭拒讓俄羅斯天然氣借道　摩爾多瓦進入緊急狀態

▲▼ 烏克蘭基輔郊外一處天然氣壓縮機站。（圖／路透）

▲ 烏克蘭基輔郊外一處天然氣壓縮機站。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭決定停止讓俄羅斯天然氣借道烏國領土輸往歐洲，已在東歐地區帶來麻煩。摩爾多瓦宣布進入緊急狀態，斯洛伐克則揚言要對基輔採取報復措施。

法新社報導，根據2019年簽署的5年協議，烏克蘭允許俄羅斯經由烏國領土向歐洲輸送天然氣。然而，由於莫斯科發動入侵，基輔拒絕延長這份協議，而協議預計將於2025年元旦到期。

歐洲智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques Delors Institute）能源中心負責人阮福榮（Phuc-Vinh Nguyen，音譯）表示，俄羅斯出售給歐洲的天然氣有近1/3是經烏克蘭領土輸送。

其餘天然氣則透過黑海底下的管道輸送到保加利亞、塞爾維亞和匈牙利，或以液化天然氣（LNG）形式輸送。

然而，烏克蘭天然氣運輸服務公司（OGTSU）今天提供的數據顯示，進入烏克蘭的唯一俄羅斯天然氣入口自2025年1月1日起將全面停止輸送。

摩爾多瓦與烏克蘭接壤，還得面對國內親俄分離主義勢力，情勢最為危急。

這個東歐小國本月稍早預期俄羅斯將停止向摩爾多瓦供應天然氣，已先行宣布國家進入為期60天的緊急狀態。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）說，「克里姆林宮再次訴諸能源勒索手段，試圖影響2025年的國會選舉，並破壞我們走向歐洲的道路。」

摩爾多瓦政府為因應能源危機採取嚴厲措施，特別是限制公共建築照明和電梯使用，並計劃向鄰國羅馬尼亞購買電力以填補缺口。

自2022年2月俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）揮軍烏克蘭以來，歐洲一直致力於減少對俄羅斯能源的依賴。然而，數個東歐國家仍相當依賴俄羅斯的能源供應。

據路透社報導，俄烏戰爭爆發後，歐盟加倍努力尋找替代能源來源，包括從卡達和美國進口液化天然氣，以及透過挪威管線供應天然氣。

斯洛伐克和奧地利等仍購買俄羅斯天然氣的國家，也已安排替代供應方案。

奧地利本月決定終止與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的長期合約後，目前僅斯洛伐克受到影響。

斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）致函歐盟當局表示，「接受烏克蘭總統單方面決定完全不合情理且錯誤。」他批評此舉將在經濟困難時期對斯洛伐克造成重大財政影響。

費佐揚言要切斷烏克蘭迫切需要的電力供應，作為回應；烏國能源基礎設施在俄羅斯近3年的系統性轟炸中已受到嚴重破壞。

歐盟執委會發言人表示，歐盟的準備措施包括能源效率措施、發展再生能源，以及建立靈活的天然氣系統。（譯者：李佩珊／核稿：劉文瑜）

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