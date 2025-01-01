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高市大同醫院2025元旦長庚接棒　經營權轉換...陳其邁親曝利多　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市立大同醫院在今天（1日）經營權從高醫大法人轉為長庚，長庚特別舉辦「高雄市立大同醫院醫療服務合作計畫啟動典禮」，市長陳其邁來到現場強調大同醫院將強化急診量能，成為南高雄首座急重症醫院前進，而在致詞時，陳其邁也特別舉例台塑集團創辦人王永慶當初建立長庚醫院並非是以「賺錢」為宗旨，似乎有其弦外之音。

▲高雄市立大同醫院在2025年1月1日轉為長庚醫院經營 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市立大同醫院在2025年1月1日轉為長庚醫院經營 。（圖／記者吳奕靖攝）

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市立大同醫院在2025年的首日，經營權就從高醫大法人轉給了長庚醫院，高雄市長陳其邁穿西裝出席啟動典禮，致詞時一直強調「急重症」，陳其邁解釋：「我們原來四所重度急救責任醫院都在北區，但是南高雄的80萬人口也非常需要，因爲像腦中風、心血管疾病等急症都需要及時得到醫護，長庚醫院也承諾要建立重度級的醫院，我想對南高雄醫療資源的平衡，更重要是對弱勢病患的需求照護也會非常及時，而且也會有效率的協助」。

▲高雄市立大同醫院在2025年1月1日轉為長庚醫院經營 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市立大同醫院也換上長庚醫院的招牌 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市立大同醫院在2025年1月1日轉為長庚醫院經營 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長陳其邁以及議長康裕成參加典禮，大同醫院長林孟志教授（右）。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市立大同醫院在2025年1月1日轉為長庚醫院經營 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲長庚醫療財團法人王瑞慧董事長與衛福部林靜儀次長也出席。（圖／記者吳奕靖攝）

但其實南高雄建立首座的急重症醫院，對於陳其邁來說並非單一步，接下來他將擴大高雄市的急重症醫療量能，他強調「我們也針對醫療資源在急症救治的部分，希望說能夠讓南北能夠均衡，正在規劃是不是像是區域級以上的醫院，能夠提高他們在急救量能」。

而在典禮致詞時，陳其邁也特別舉例台塑集團創辦人王永慶的建立長庚醫院的最初宗旨，「第一個並非是以賺錢為目的，但是是股票賺錢，醫療本業以營運率來看並不是是一家最賺錢的醫院，第二個是要以照顧中低收入戶民眾的醫療需求為宗旨，我想這個每個醫者最高價值與信仰，怎麼樣不分大小，不管有錢、沒錢都能受到最好的醫療照顧」。

▲高雄市立大同醫院在2025年1月1日轉為長庚醫院經營 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市醫師公會常務理事蔡昌學醫師（中）也到場見證 。（圖／記者吳奕靖攝）

市立大同醫院於2025年1月1日0時，正式啟動與長庚醫療法人的醫療合作案，即開始提供24小時心導管、24小時接生與24小時兒科專科急診服務。為照顧南高雄80萬人口並因應區域超高齡化社會人口結構，大同醫院強調將配合市府政策積極發展、分階段完成「重度級緊急醫療能力」，並訂於2026年導入「達文西機械手臂」手術系統，提供在地民眾「準醫學中心」級醫療服務。

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