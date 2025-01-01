台南市府元旦升旗！黃偉哲：與市民走過台南400...迎向2025

▲台南市政府於1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由市長黃偉哲帶領市府團隊各局處首長出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接元旦新年，台南市政府於1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由市長黃偉哲帶領市府團隊各局處首長出席，與市民朋友共同為新的一年揭開序幕。

黃偉哲表示，特別感謝市民朋友的支持，回顧過去充滿挑戰的一年，在鄉親與市府團隊同心協力之下，一起經歷了「台南400」這難忘的一年，重新擦亮了這座文化古都的招牌，藉此回顧並慶祝「台南400」期間豐富多彩的各項活動，從年初的台灣燈會在台南、新營波光節、月津港燈節、南瀛民俗藝術節、文博會、台灣設計展等多項活動，讓台南被世界看見。

黃偉哲強調，面對2025年全新的挑戰，市府團隊將繼續堅守崗位，並以更多的建設、更豐富的活動，為台南的城市進步留下深刻印象，一起為市民打造更加美好的生活。包括國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心、即將完工的社會住宅、許多的特色公園以及將在4月份舉辦的全國中等學校運動會，期盼在市政建設上及台南整個文化底蘊的彰顯上，對市民服務的品質與提升，都有更多、更好的進步。讓台南不只是六都之一，更能成為深具國際競爭力的城市，相信台南未來的發展無可限量。

黃偉哲也感謝議會議員先進及全體市民對於市政的監督與建議，期許在未來新的一年，繼續與市府一起向前邁進，秉持人民優先的初衷，展現施政實績，創造更多福祉，用心照顧好每一位市民，將台南營造成安居樂業的城市。

市府自2020年起開始在溪南及溪北地區舉辦元旦升旗典禮，展現台南區域均衡發展的願景，凝聚市民的力量與希望，為新的一年祈福，獲得市民朋友廣大支持與迴響。

今年溪北民治場的升旗典禮一早就湧現人潮，同時也攜手新營青商會首次舉辦元旦紙箱創意健走活動，市民朋友紛紛響應用熱情的雙腳與健康活力來迎接嶄新的一年。市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿、李宗翰也一同到場與市民朋友喜迎新年。

溪南永華場部分，在鳳天神鼓氣勢磅礡的鼓聲中市民朋友齊聚在西拉雅廣場，展現對新年的期待，場面溫馨熱鬧，市府與議會周邊道路布置了近百面國旗，營造出旗海飛揚的新年氛圍，同時現場也發送精美小國旗讓到場的市民朋友可以一同揮舞國旗，迎接新年的到來。市議員黃麗招、林美燕、陳皇宇、陳怡珍、朱正軒也到場與鄉親喜迎新年。

升旗典禮在熱鬧歡騰的氛圍中展開，為新的一年帶來滿滿的朝氣與活力，隨後在大家齊聲高唱國歌時，國旗緩緩升起，在2025年曙光的照耀下為台南開啟新的篇章，也市民朋友一同許下新年新希望。