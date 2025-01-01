　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市府元旦升旗！黃偉哲：與市民走過台南400...迎向2025

▲台南市政府於1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由市長黃偉哲帶領市府團隊各局處首長出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府於1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由市長黃偉哲帶領市府團隊各局處首長出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接元旦新年，台南市政府於1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由市長黃偉哲帶領市府團隊各局處首長出席，與市民朋友共同為新的一年揭開序幕。

▲台南市政府於1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由市長黃偉哲帶領市府團隊各局處首長出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，特別感謝市民朋友的支持，回顧過去充滿挑戰的一年，在鄉親與市府團隊同心協力之下，一起經歷了「台南400」這難忘的一年，重新擦亮了這座文化古都的招牌，藉此回顧並慶祝「台南400」期間豐富多彩的各項活動，從年初的台灣燈會在台南、新營波光節、月津港燈節、南瀛民俗藝術節、文博會、台灣設計展等多項活動，讓台南被世界看見。

▲台南市政府於1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由市長黃偉哲帶領市府團隊各局處首長出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，面對2025年全新的挑戰，市府團隊將繼續堅守崗位，並以更多的建設、更豐富的活動，為台南的城市進步留下深刻印象，一起為市民打造更加美好的生活。包括國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心、即將完工的社會住宅、許多的特色公園以及將在4月份舉辦的全國中等學校運動會，期盼在市政建設上及台南整個文化底蘊的彰顯上，對市民服務的品質與提升，都有更多、更好的進步。讓台南不只是六都之一，更能成為深具國際競爭力的城市，相信台南未來的發展無可限量。

▲台南市政府於1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由市長黃偉哲帶領市府團隊各局處首長出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也感謝議會議員先進及全體市民對於市政的監督與建議，期許在未來新的一年，繼續與市府一起向前邁進，秉持人民優先的初衷，展現施政實績，創造更多福祉，用心照顧好每一位市民，將台南營造成安居樂業的城市。

市府自2020年起開始在溪南及溪北地區舉辦元旦升旗典禮，展現台南區域均衡發展的願景，凝聚市民的力量與希望，為新的一年祈福，獲得市民朋友廣大支持與迴響。

▲台南市政府於1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由市長黃偉哲帶領市府團隊各局處首長出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年溪北民治場的升旗典禮一早就湧現人潮，同時也攜手新營青商會首次舉辦元旦紙箱創意健走活動，市民朋友紛紛響應用熱情的雙腳與健康活力來迎接嶄新的一年。市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿、李宗翰也一同到場與市民朋友喜迎新年。

溪南永華場部分，在鳳天神鼓氣勢磅礡的鼓聲中市民朋友齊聚在西拉雅廣場，展現對新年的期待，場面溫馨熱鬧，市府與議會周邊道路布置了近百面國旗，營造出旗海飛揚的新年氛圍，同時現場也發送精美小國旗讓到場的市民朋友可以一同揮舞國旗，迎接新年的到來。市議員黃麗招、林美燕、陳皇宇、陳怡珍、朱正軒也到場與鄉親喜迎新年。

▲台南市政府於1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由市長黃偉哲帶領市府團隊各局處首長出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

升旗典禮在熱鬧歡騰的氛圍中展開，為新的一年帶來滿滿的朝氣與活力，隨後在大家齊聲高唱國歌時，國旗緩緩升起，在2025年曙光的照耀下為台南開啟新的篇章，也市民朋友一同許下新年新希望。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
看不到元旦曙光「武嶺一片霧」　打卡人潮網驚：台灣人好熱血！
朱立倫拋「同為中華、異為體制」新論述　籲兩岸求同尊異
「火焚折屍」塞冰箱！狠嫌嗆：關你屁事啦　涉3罪遭聲押禁見
鏡新聞民調／柯文哲涉京華城容積案遭起訴　43.9%認為證據不
漫畫家魚夫病逝　肝癌「5大警訊」小心！出現1個已末期
快訊／趙露思「走路搖晃站不穩」！　復健畫面曝光
等101煙火！　一群人全拍錯「拍到這一棟」糗炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超高齡社會時代共同推動壯世代理念　元旦舉辦車隊遊行

台灣頭擁抱愛愛永續　基隆元旦升旗迎接2025

合歡山成菜市場！遊客追雪賞星亂丟垃圾　警將重罰

屏東潮州警揭露詐騙新手法　監理單位催繳罰單...竟是假的

台南市府元旦升旗！黃偉哲：與市民走過台南400...迎向2025

緣分再續！金曲巨星王識賢參拜福興宮太平媽祖

2025台南好young跨年晚會25萬人次　3小時內清11噸垃圾場地復原

屏東弱勢民眾癌逝！枋寮警聯手部落...助籌喪葬醫療費

北高雄準備儲水！1／4停水長達30hrs　6區8.8萬戶受影響

大同醫院換手經營！堅守最後一刻「倒數迎新年」　醫護不捨哭了

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

火焚折屍塞 #冰櫃 ！ 主嫌落網嗆記者：關你屁事啊

安心亞爆乳馬甲裝「幫你呼呼」辣翻　「一字馬.M字腿」13分鐘組曲開全Mic

女買拖把二度退貨被拒 #大東夜市 咆哮警強制送醫 #台南

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！

小哈利曾反抗父母「疫情飛紐約就學」　拒絕迎合他人審美「把人生的秀演好」

超高齡社會時代共同推動壯世代理念　元旦舉辦車隊遊行

台灣頭擁抱愛愛永續　基隆元旦升旗迎接2025

合歡山成菜市場！遊客追雪賞星亂丟垃圾　警將重罰

屏東潮州警揭露詐騙新手法　監理單位催繳罰單...竟是假的

台南市府元旦升旗！黃偉哲：與市民走過台南400...迎向2025

緣分再續！金曲巨星王識賢參拜福興宮太平媽祖

2025台南好young跨年晚會25萬人次　3小時內清11噸垃圾場地復原

屏東弱勢民眾癌逝！枋寮警聯手部落...助籌喪葬醫療費

北高雄準備儲水！1／4停水長達30hrs　6區8.8萬戶受影響

大同醫院換手經營！堅守最後一刻「倒數迎新年」　醫護不捨哭了

玩花蓮海洋公園「免費送高雄義大門票」　還能看五月天演唱會

鄭家純醫生老公「首露臉」！結婚滿2年嗆酸民：說要切ㄐㄐ的記得喔

超高齡社會時代共同推動壯世代理念　元旦舉辦車隊遊行

元旦迎曙光！合歡山停車場凌晨就爆滿　遊客塞爆武嶺觀景台

熱火、火箭衝突混戰懲處出爐　使出過肩摔的湯普森遭禁賽2場

台灣頭擁抱愛愛永續　基隆元旦升旗迎接2025

看不到元旦曙光「武嶺一片霧」！打卡人潮網驚：台灣人好熱血

合歡山成菜市場！遊客追雪賞星亂丟垃圾　警將重罰

屏東潮州警揭露詐騙新手法　監理單位催繳罰單...竟是假的

紫南宮湧10萬人搶錢母！7公里人龍畫面曝　頭香9天前就來了

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

地方熱門新聞

台中跨年湧35萬人！盧秀燕6字祝賀

大同醫院換手經營！「倒數迎新年」醫護不捨哭了

快訊／輝人降臨台中！現場湧20萬人

高雄1／4停水長達30hrs　8.8萬戶受影響

劍湖山「888秒花火」400無人機共舞

31萬人搶看夢時代跨年煙火

台南好young跨年晚會18組藝人輪番開唱25萬人相約明年見

宗教團體敲響2025跨年鐘聲黃偉哲祝福「蛇宓隆發」

姜丹尼爾、DAYCHILD桃園跨年開唱

10萬人嗨爆高雄夢時代跨年！告五人開唱

防護員改行配電技師靠職訓成功換跑道

雲林四湖章寶宮彩繪待修復　盼補助通過再現榮光

台南好Young跨年晚會開唱黃偉哲登台互動

雲林若瑟醫院院長交接　邁向新時代醫療服務

更多熱門

相關新聞

面對國際新情勢　賴清德：極權國家越集結，民主國家越團結

面對國際新情勢　賴清德：極權國家越集結，民主國家越團結

總統賴清德今發表2025元旦致詞，並開放媒體提問。有外媒問到當今國際局勢的變化，台灣未來該如何應對，並加強與其他民主國家，特別是與美國間的合作？賴清德表示，自己一向主張極權國家越集結，民主國家要越團結，而合作主要有三面向。

「鋼鐵傘兵」秦良丰元旦升旗領唱國歌

「鋼鐵傘兵」秦良丰元旦升旗領唱國歌

韓國瑜率團訪美前　賴清德將邀喝咖啡：盼朝野可合作

韓國瑜率團訪美前　賴清德將邀喝咖啡：盼朝野可合作

賴清德、蕭美琴穿GORE-TEX空軍英倫風衣　出席總統府元旦升旗

賴清德、蕭美琴穿GORE-TEX空軍英倫風衣　出席總統府元旦升旗

元旦出勤薪水雙倍　時薪最低380元

元旦出勤薪水雙倍　時薪最低380元

關鍵字：

台南元旦升旗黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊

恭喜！　5生肖2025旺爆

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

陸跨年眾女星大唱中文版〈APT.〉挨批難聽

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」尷尬畫面曝

台中跨年會場警報二度響起！別再來了

台南跨年晚會插曲！布條綁汽球飄空中

安森「一邊哭一邊跨年」破千人！

政論漫畫家「魚夫」驚傳過世　享壽64歲

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

醉女叫車遇惡司機被帶回家脫褲猥褻！

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸

更多

最夯影音

更多

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面