太平山元旦日出「雲海中露臉」　千人迎接2025第一道曙光

記者游芳男、吳佩蓁／宜蘭報導

迎接2025第一道曙光，有不少民眾從昨(12月31日)就前往太平山國家公園守候，現場車潮湧現，排起長長隊伍，第一批入園的遊客從昨晚7點半就到，為的就是一睹曙光美景，盼能迎接一整年的好運。不過可惜的是，因天候不佳，日出被雲海遮住，但現場的絕美景色仍讓遊客難掩興奮之情，紛紛搶拍美景。

▲1060人湧入太平山迎接2025年第一道曙光。（圖／太平山提供，下同）



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太平山昔日命名由來，是意指天下太平，新年第一天到太平山迎接曙光，象徵著來年事事平安，因此，每年都有許多遊客上山看元旦日出。今年元旦低溫5度，但仍一早仍有約1060湧入太平山迎接2025年第一道曙光，第一組入圍遊客從新竹出發，昨晚7點半就到太平山售票站排隊等入園，林業保育署宜蘭分署也特地贈送福袋1份。

根據預報，今天日出時間為清晨6點38分，上千名遊客早在觀景平台卡好位，架起攝影機等待迎接日出，可惜天公不作美，日出沒有在預期的時段出現，但大自然幻化萬千，7點多日出從厚厚的雲海中升起，散發出和煦的光輝，讓大批守候的遊客成功看見新年的第一道光芒。

▲第一組入園的遊客昨晚7點半就在售票站排隊，宜蘭分署替地送上福袋一份。（圖／太平山提供）