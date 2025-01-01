試車搶走500萬賓士AMG逃4天　撞警車再衝進田裡...超糗畫面曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓男子（28歲）在網路上和林姓男子（29歲）約定買車，28日兩人相約橋頭區見面交易，王男竟趁隙將價值約500萬元的賓士AMG E53開走，隨即以車為家，一路流竄中南部5個縣市，岡山分局獲報前往圍捕時，王男還駕車衝撞警車逃逸，但最後竟把賓士車開進田裡「刁車」，乖乖就逮。

▲▼王姓男子假藉試車，將500萬的賓士車偷開走，面對警方圍捕竟開進田裡。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

據了解，林男是經營網路售車、租車自營商，王嫌在網路看到販售白色賓士汽車廣告，便與林男洽談購買事宜，不料試車時卻將車輛直接開走，警方獲報立即組成專案小組查緝。

而被開走的賓士AMG E53是賓士E-Class的頂規車輛，也是E-Class首款 HYBRID 插電式油電性能房車，加速、充電都很快，新車價將近500萬元，價格不菲。

岡山警方循線掌握王嫌駕駛該部車輛於高雄、臺南、嘉義、雲林及彰化等地流竄，王嫌為躲避警方查緝，逃亡期間更是3次更換假車牌，最後在12月31日下午，鎖定王嫌最後行蹤出現在嘉義高鐵站，隨即趨前攔截圍捕。

王嫌一見到員警，抗拒並駕車衝撞警車後逃逸，在警方鍥而不捨追捕下，王將車子開進田中，卡在圳溝動彈不得就逮，經警方4天漏夜追緝下，順利逮捕王嫌歸案並追回該部遭侵占的自小客車，全案依刑法侵占罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。