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老年人是嗆咳高風險群！易致肺炎傷害　醫師提醒5點特需注意

▲▼楊崇德醫師提醒，老年人、臥床者等都是嗆咳以及呼吸道保護下降的高風險群。（圖／玉里醫院提供，下同）

楊崇德醫師提醒，老年人、臥床者等都是嗆咳以及呼吸道保護下降的高風險群。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣社會邁入高齡化時代，高齡長者的醫療照護更需要受到特別重視。衛福部玉里醫院胸腔內科楊崇德醫師從事醫療專業十多年發現，老人家因慢性病、身體虛弱、吞嚥功能退化等因素，熱心提醒：「老年人、臥床者等都是嗆咳以及呼吸道保護下降的高風險群，如有發現反覆嗆咳、呼吸急促痰多，要盡快就醫評估，以避免嗆入意外發生、或是演變成吸入性肺炎的情況。」

以下是楊醫師分享的預防吸入性肺炎的注意事項：

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1.重視口腔清潔可以減少口腔產生細菌，以免嗆咳時將病菌吸入肺部，引發肺炎的可能。可多注意牙齒清潔、使用漱口水等。

2.如食用進食液態食物易反覆嗆食，便要多加注意，因為可能是氣管或喉嚨的吞嚥與保護力下降。應注意進食速度，並且增加食物的黏稠度，避免嗆咳事件。

3.臥床病患要注意保持頭部墊高或調整床頭高度大約30度，可預防因吞嚥與咳嗽反射失能造成的嗆入事件，減少吸入性肺炎發生。適當的拍痰協助肺部痰液清除，也能預防肺部感染。

4.進食時注意適當的坐姿，避免一邊進食一邊說話或者躺平，以免食物或液體誤入呼吸道引發嗆咳。確保進食時頭部處於正確位置，有助於消化順利和避免嗆咳風險。

5.現代人常發生失眠問題，如有服用鎮定劑等影響意識的藥物，若在意識昏沈時進食，便容易發生嗆咳情形，也是十分值得注意的問題。

▲▼楊崇德醫師提醒，老年人、臥床者等都是嗆咳以及呼吸道保護下降的高風險群。（圖／玉里醫院提供，下同）

楊崇德醫師對嗆咳高風險群，提醒5點注意事項。

楊崇德醫師強調：「預防勝於治療，重視這些注意事項能夠有效降低老年人、臥床等高風險人員嗆咳的風險。對於抵抗力低的人群而言，一旦發生嗆咳，容易引發肺炎，肺炎又對於這類人群的傷害較高，因此提前預防的警覺性很重要，如此也可以提升老人家的生活品質和健康水準，以維護健康狀態。希望大家都能互相提醒，一起來守護彼此健康。」

老人家如有反覆嗆咳相關問題，可就醫評估是否需要透過吞嚥復健防止嗆咳。對於虛弱老年人、臥床等高風險人群，預防嗆咳與適當拍痰是預防吸入性肺炎的關鍵。通過定期進行呼吸訓練和肺部復健，也可以增強呼吸道保護功能，降低嗆咳的風險。

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