惡母虐死嬰「揍成熊貓眼全身骨折」友勸送醫還拒絕　重判10年半

▲越南籍狠心母親虐死自己9個月大的男嬰，遭重判定讞。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

非法滯留桃園的越南籍鄭姓女子，2021年7月生下兒子後，因沒有合法身分無法工作，躲在家中照顧兒子。但她竟以不明方式虐打9個月大的兒子，直到兒子沒有反應才送醫，醫師發現男嬰被虐打到雙眼成為貓熊眼、顱骨多重複雜骨折，遭移送法辦。最高法院審理後，將她重判10年6月定讞，執行完畢後驅逐出境。

判決指出，鄭女以輪調式建教專班名義，來台灣就讀高中職後，又經申請某科技大學產學攜手合作專班，但因沒有註冊而被退學，最後逾期非法居留台灣。她在2021年7月間生下兒子。兒子出生7個月後，她帶著兒子與越南籍阮姓逃逸移工，同居在桃園市龜山區某處。

鄭女因無合法身分不能外出工作，阮男成為家中的唯一經濟收入，鄭女只能躲在家裡照顧兒子。但鄭女竟以不明原因，虐打當時僅8、9個月大的兒子。在2022年3月間，兒子胸口就遭重壓，肋骨骨折。即便肋骨骨折呼吸就痛，但鄭女仍未將兒子送醫。之後鄭女也持續虐打兒子，一直到2022年4月1日，兒子身體已經沒有活動反應，鄭女才在深夜將兒子送醫。

9個月大的男嬰送到醫院後，已經沒有呼吸、心跳，隨即宣告不治。法醫解剖後發現，男嬰頭軀體部多處挫傷，包括舊肋骨骨折併成骨痂於雙側左側肋椎關節旁，有胸部槤枷式骨折，及右側4至7肋骨側面也有舊骨折之骨痂及新舊出血。左、右眼熊貓眼狀，顱骨複雜性骨折併顱內大腦實質挫傷性出血、蜘蛛網膜下腔出血，併發肺炎，最後死因為中樞神經衰竭死亡。檢方依照「家暴傷害致死罪」嫌，對鄭女提起公訴。

一二審法院均認定鄭女有罪，其中高等法院二審認為，鄭女當時為主要照顧者，竟使男嬰受有嚴重傷害仍未送醫，甚至在朋友的催促下，仍不為所動，摧殘男嬰身心健全及發育程度甚鉅，最終導致死亡，二審因此重判有期徒刑10年6月，執行完畢驅逐出境。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。