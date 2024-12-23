彰化男持雙刀車拚！鄰居遭捅肚破腸流　殺人未遂判6年　　　　　

▲惡鄰持雙刀差點刺死人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮謝男與親友在路邊聚餐聊天，鄰居潘男以為他挑釁，返家拿菜刀及長30公分的尖刀，刺傷謝男臉部及腹部，造成臟器外露休克，其他2人也遭劃傷送醫，潘男見刀被奪下又返家拿掃帚，所幸經其他鄰居勸架而停手。律師為潘男辯護「他雙眼視差大」，法官認為他騎機車出門可倒退嚕，不受眼疾影響，依犯殺人未遂判處6年徒刑、又犯傷害罪，判處應執行7月。

案發於2023年4月5日17時許，潘男自外返回住家時，見對面謝姓鄰居及其親友包括陳姓親友等5人在路邊聚餐聊天，過程因認其等有挑釁自己，乃返回家中廚房拿取菜刀及尖刀各1支，走至謝男旁，雙方發生推擠拉扯，潘男在謝男前揮舞菜刀，劃傷謝男臉部，其餘人等上前阻攔，菜刀掉落地上。

潘男接著持尖刀一刀刺進謝男腹部，鄰居親友等人持續攔阻，另一名謝男趁隙奪下尖刀，陳男顧不得右手腕流血，見到潘男又跑回住家拿了一支掃把，2人發生扭打，後因鄰居勸架而停手。

謝男臉部有多處撕裂傷、腹部穿刺傷、休克及腸子外露等；陳女左手第三、四及第五指有開放性傷口肌腱斷裂、陳男右手腕撕裂傷、頭部外傷併擦傷、右手前臂、左手前臂及左手手指多處擦傷。

辯護人提出診斷書為被告潘男辯護稱，「被告右眼視神經萎縮、左眼玻璃體混濁，雙眼視差大，難以拿捏視覺距離，混亂時亂刀揮舞，並非針對他人要害」。法官勘驗監視器畫面，認為被告雖罹患眼疾，但仍可騎機車倒退騎出住宅門口，與眼疾無關。

法官審酌潘男犯後坦承部分犯行，迄今尚未與告訴人陳男達成民事和解，雖與告訴人謝男、陳女成立民事調解，但僅賠償1萬元，以攻擊性方式解決衝突兇狠暴戾性情，使其受有身體、精神重大損害，險釀謝男死亡，及造成陳女、陳男傷害，依犯殺人未遂罪，判處6年徒刑；又犯2傷害罪，分別6月、3月徒刑、應執行有期徒刑7月，可易科罰金。全案可上訴。