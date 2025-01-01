台灣頭擁抱愛愛永續　基隆元旦升旗迎接2025

▲基隆元旦升旗主題定為「台灣頭‧擁抱愛‧愛永續」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為慶祝2025年的到來，基隆市政府於今（1日）清晨舉行元旦升旗典禮，主題定為「台灣頭‧擁抱愛‧愛永續」，象徵新年的希望與愛的傳遞。本次活動以日出與愛為設計靈感，主視覺運用了溫暖的繽紛色調，展現基隆市多元共融的社會氛圍，歡迎市民以愛為起點，共同迎接2025年的第一道曙光。

基隆市長謝國樑在升旗典禮上表示，昨夜660秒跨年煙火為2024年畫下圓滿句點，今日能與市民共迎新年，他感到無比榮幸。他感謝市政團隊、市議員及市民的全力支持，讓基隆在過去一年中取得了顯著的進步，更成為亞洲最有愛的城市。他期望2025年基隆市能以「愛」為核心，繼續推動政策與建設，營造更美好的城市環境。

元旦升旗典禮內容豐富多彩，特別邀請基隆城市音樂愛心大使許哲誠進行演奏並獻唱，基隆市啄木鳥合唱團領唱國歌，You Stage歌唱比賽冠軍周澤安帶來感人歌聲，舞玲高手舞蹈團則以動感舞蹈增添節日氛圍。此外，世紀獅子會及鳳凰獅子會繼續贊助活動，提供元旦宣導旗幟及熱食，展現基隆市民的團結力量與互助精神。今年的升旗手由基隆女中學生擔任，象徵基隆市推動青銀共融、展現生命力的承諾與實踐。

基隆市府表示，活動地點特別選擇在基隆轉運站的大頂棚下，考量基隆冬季的多雨氣候，提供市民安心舒適的參與環境，讓早起的市民感受到貼心的安排。現場更準備了暖手寶及國旗系列紀念品，並在活動結束後加碼派發神秘小禮物，感謝市民朋友們的熱情參與。

現場不僅有市府各局處首長以及各級民意代表共襄盛舉，眾多市民也攜家人好友一同參加這場充滿希望與愛的升旗典禮。在台灣頭的第一道曙光下，共同擁抱新年的到來，感受生命中最珍貴的愛，並讓「愛永續」的理念在基隆生根發芽，迎接嶄新的2025年。