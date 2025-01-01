紫南宮湧10萬人搶錢母！7公里人龍畫面曝　頭香9天前就來了

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

南投竹山紫南宮元旦發送的錢母每年都被搶爆，今年更有10萬人冒雨排隊，人龍長達7公里，據了解，紫南宮去年共借出4億發財金，還金更高達7億多，而今年搶得頭香的是來自台中的黃先生，他從去年12月23日就帶妻小一家五口來排隊，拿到錢母後開心表示「感覺很好」、「明年還會來」。

▲南投竹山紫南宮湧入10萬人潮。（圖／記者高堂堯攝，下同）

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紫南宮管委會主委莊秋安表示，今年排隊人龍估計長達7公里、10萬人，因近日已有不少信眾漏夜排隊，早上又下雨，不忍信眾淋雨等候、也擔心後續湧入的人車造成壅塞，因此提前1小時，從早上8點就開始發放。據了解，紫南宮去年統計共借出4億發財金，還金就高達7億多。

台中黃先生去年12月23日就帶妻小一家五口來排隊，順利搶得頭香，他說已連續13年都來領錢母，雖然辛苦，但覺得「感覺很好」、「明年還會來」。

▲黃先生搶得頭香相當高興。（圖／記者高堂堯攝）

苗栗魏姓婦人也帶就讀小五的兒子林小弟來排隊，林小弟的金雞蛋抽中大獎2錢金戒指，當場送給媽媽讓魏小姐笑開懷，直呼祝福大家新年平平安安。

另外，今年排隊前5000名還有附贈各式禮品的金雞蛋，彰化曾先生抱著才4個月大的女兒來排隊，也是女兒領到的金雞蛋抽中2錢金戒指大獎，眾人笑稱「可以留著當嫁妝」。今天現場堪稱出現不少手氣絕佳的「孝子孝女」，幫爸媽賺得大獎。

紫南宮廟方指出，今年因原本排隊動線有長輩喪家，特地改換路線和發放場地，從水濂廣場改至更寬闊的呷丁酒會場，同時搭配領獎品分流措施，現場只發送現金和金戒指，錢母紀念幣則憑券於第二現場社寮文教基金會辦公室外領取，果然發放領取取速度大幅提升，周邊人車塞爆情形也改善許多，因此明年將比照辦理。