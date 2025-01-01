超高齡社會時代共同推動壯世代理念　元旦舉辦車隊遊行

▲台南市壯世代教科文協會、台南市幸福城市發展協會，為超高齡社會時代共同推動壯世代理念，於1日元旦舉辦車隊遊行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市壯世代教科文協會、台南市幸福城市發展協會，為超高齡社會時代共同推動壯世代理念，於1日元旦舉辦車隊遊行，台南市壯世代教科文協會理事長褚顯明指出，2025年見證壯世代元年的開啟，共同為台灣邁向超高齡社會注入正向能量。

台南市壯世代教科文協會、台南市幸福城市發展協會遊行人員，1日上午7時30分許，先參加市府舉辦的元旦升旗典禮，而後邀請市長黃偉哲到場致詞，隨後呼口號，即展開由小客車與大刑重機車組成的車隊進行市區車隊遊行活動。

台南市壯世代教科文協會理事長褚顯明指出，再過7天，台灣將有1/2的人口達45歲以上，進入超高齡社會，台灣準備好了嗎？在2025年1月1日，台灣正式邁入每5人中即有一人超過65歲的「超高齡社會」，這不僅代表社會結構的重大變遷，也預示著各領域挑戰的來臨，在此關鍵時刻，台南市壯世代教科文協會與台南市幸福城市發展協會，於元旦當天，在台南市政府升旗典禮後，聯合舉辦主題為「壯世代迎向未來」的盛大車隊遊行。

本次活動將透過沿途展示多條正向標語，包括「壯世代迎向新時代」、「健康、智慧、貢獻-壯世代新力量」等，傳遞壯世代健康、活力與貢獻的核心精神，表示壯世代仍可為台灣這塊土地貢獻心力。遊行路線涵蓋台南多個歷史與文化地標，展現台南作為歷史城市對高齡化社會的積極回應，並共同見證壯世代元年的開啟，共同為台灣邁向超高齡社會注入正向能量。