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10萬人嗨爆夢時代跨年！告五人開唱夯曲　明年4月登高雄世運

▲▼ 10萬人嗨爆高雄夢時代跨年！告五人開唱夯曲　明年4月攻進高雄世運。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲10萬人嗨爆高雄夢時代跨年！告五人開唱夯曲。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「2025 高雄跨年晚會-亞灣星海奇航」以「六金級」超狂卡司、浪漫花火嗨翻全場，隨著時間越來越接近跨年倒數，夢時代會場已湧入超過十萬人。稍早新一代天團登場，帶來5首夯曲，也跟在場的大家宣布好消息「明年4月將唱進高雄世運」。

人氣居高不下的新一代天團告五人今晚降臨高雄，再度登上高雄跨年晚會舞台，夯曲一首接一首，「帶我去找夜生活」、「我想要佔據你」、「好不容易」、「從未見過的海」、「愛人錯過」等膾炙人口的經典歌曲。

▲▼ 10萬人嗨爆高雄夢時代跨年！告五人開唱夯曲　明年4月攻進高雄世運。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼告五人開唱夯曲，明年4月攻進高雄世運。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 10萬人嗨爆高雄夢時代跨年！告五人開唱夯曲　明年4月攻進高雄世運。（圖／記者賴文萱翻攝）

台下粉絲隨旋律節奏高聲歡唱，跨年現場變身KTV大包廂，一片熱鬧歡騰。 同時告五人也宣布好消息，搶先預告2025年4月在高雄舉辦演唱會，期待用新作品和大家見面，呼籲 「愛人不錯過」，相約世運主場館見面。

▲▼高雄跨年，25周年的高雄在地樂團—滅火器樂團，帶來經典歌曲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄跨年，25周年的高雄在地樂團—滅火器樂團，帶來經典歌曲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄跨年，25周年的高雄在地樂團—滅火器樂團，帶來經典歌曲。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，成軍25周年的高雄在地樂團—滅火器樂團，帶來經典歌曲「十二月的你」、「長途夜車」以及「晚安台灣」，現場觀眾大聲同唱，氣氛高漲，展現高雄活力城市的搖滾性格。

以台語龐克曲風著名的滅火器樂團也攜手饒舌歌手馬克SAVAGE.M以及阿跨面獻唱抒情台語歌曲「無路用的人」，讓全場聽得如癡如醉、相當過癮。

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