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逾6萬人湧進高雄夢時代跨年會場　超狂6星卡司+250秒浪漫花火

▲▼高雄夢時代跨年會場湧超過6萬人　超狂六星級卡司+250秒浪漫花火。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄夢時代跨年會場湧超過6萬人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「2025 高雄跨年晚會-亞灣星海奇航」以「六金級」超狂卡司、浪漫花火嗨翻全場，晚間7點才開始，現場已湧入6萬人。跨年晚會開場由統一吉祥物OPEN小將、LOCK小醬、PLEASE美眉、雪鈴兔波波帶來〈OPEN DREAM WORLD〉揭開序幕，可愛的模樣立刻萌翻全場！

今晚演出群星包含金曲歌王歌后徐佳瑩、盧廣仲，韓國傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK、金曲樂團告五人、麋先生、人氣男團女團GENBLUE幻藍小熊、SEVEN TO EIGHT等，高雄吉祥物高雄熊則率領各路吉祥物同台，與張庭瑚、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊女神一粒遊覽港都風光，萌翻全場。

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▲▼高雄夢時代跨年會場湧超過6萬人　超狂六星級卡司+250秒浪漫花火。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄夢時代跨年會場湧超過6萬人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄夢時代跨年會場湧超過6萬人　超狂六星級卡司+250秒浪漫花火。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼逾6萬人湧進高雄夢時代跨年會場　超狂6星卡司+250秒浪漫花火。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼逾6萬人湧進高雄夢時代跨年會場　超狂6星卡司+250秒浪漫花火。（圖／記者賴文萱翻攝）

全台同慶喜迎2025！「2025 高雄跨年晚會-亞灣星海奇航」今年由歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲首次搭檔，新穎的組合和妙語如珠的機智反應大獲好評，被封爲「全台跨年最強陣容」。跨年同時，現場將施放絢爛浪漫的250秒亞灣跨年花火，慶賀設市百年，期許著高雄繼續迎向美好，邁向下一個一百年。

晚會演出陣容集結超強「金」字卡司，包含金曲歌王歌后盧廣仲、徐佳瑩、許富凱、韓國傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK、金曲樂團告五人、麋先生、滅火器、《原子少年》冠軍男團U:NUS、《大嘻哈時代》冠軍阿跨面、入圍金曲新人Jocelyn 9.4.0、實力新星Yappy、芮鯊RapShark、霹靂舞世界冠軍BBOY NANA、《未來少女》GENBLUE幻藍小熊、《SCOOL》出道首團SEVEN。

主持人歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲從主舞台升降登場，歐漢聲一時技癢以RAP感謝高雄，陳明珠和蔡昌憲立刻跟上節奏，聊起近來高雄的重大建設和與成長，原本只想小秀一段的歐漢聲，隨著豐富的內容不斷增加，忍不住求饒，搞笑喊氣快不夠用了！逗樂全場。

這次三人首次合體主持獻給高雄，歐漢聲特別感謝高雄獨具慧眼和高市府的愛戴，促成這次合作，讓他們有機會一同站上跨年大舞台，而默契極佳的三人也獲得網友一致好評，獲封「最強陣容」。

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