　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法三讀　內政部：部分基礎建設將由地方政府依比例支出

▲▼內政部長劉世芳列席內政委員會。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

藍白日前聯手通過《財政收支劃分法》修法，內政部表示，114年內政部預算有約283億5411萬9千元受到影響。其中，影響最鉅者為400億元撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼經費；生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）77億元、永續提升人行安全計畫約48億元等，與民眾生活息息相關的重要基礎建設，未來將由地方政府依比例支出。

內政部指出，依主計總處提供之試算說明，114年內政部籌編預算將約28%之支出，即約283億5,411萬9千元受到影響。其中，影響最鉅者為400億元撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼經費；生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）77億元、永續提升人行安全計畫約48億元等，與民眾生活息息相關的重要基礎建設，未來將由地方政府依比例支出。

內政部指出，以租金補貼為例，現行為中央政府全額直接撥款照顧租屋族，截至今年底之核定戶數與金額，前三名依序為台中市約15萬8千戶（約61億2千萬元）、新北市約11萬8千戶（約56億8千萬元）、桃園市約9萬5千戶（約45億5千萬元），全國超過74萬戶受惠。但新修正之財劃法施行後，中央全額撥補將有所改變，預計參照110年度前租金補貼辦理方式，由中央與地方依財力分級共同負擔經費支出模式，以為因應。

為推動民生建設，內政部全力執行租金補貼、生活圈道路、永續提升人行安全等重要計畫，但新修正之財劃法，涉及中央與地方財政資源的重新分配，未來將與相關單位探討，回歸地方政府辦理或提高自籌款比例做為因應對策。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／柯文哲交保「北檢再提抗告」　高院收到了
Live／紐西蘭「最早迎接2025年」！跨年煙火、燈光秀頭香
蔡阿嘎曝討債進度！「衝蘿拉老家」竟被嗆
愷樂罕見露面　甜喊：謝謝2024❤️
快訊／北檢二度抗告！民眾黨痛批：司法追殺柯文哲　何時才肯作罷
快訊／被蘿拉反咬「有不當情事」　蔡阿嘎發聲了！
快訊／攜警上門強制執行！蔡阿嘎找到「喪屍煙彈」　蘿拉秒認：是
北檢堅持羈押柯文哲再提抗告　「蔡壁如公開翻供」成關鍵
蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍菸彈
獨／柯文哲將請辭黨主席？民眾黨明開中央委員會　擬推代理黨主席

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／北檢二度抗告！民眾黨痛批：司法追殺柯文哲　何時才肯作罷？

財劃法三讀　內政部：部分基礎建設將由地方政府依比例支出

獨／柯文哲將請辭黨主席？民眾黨明開中央委員會　擬推「代理黨主席」

兩岸官員：習近平新年談話擬談「融台」　再提「三個認同」論調

盤點元旦新制　卓榮泰：新一年帶給民眾更多照顧

在野黨可立法要錢、縮減權力　黨政人士批：透過立院霸凌其他憲政機關

民進黨青年部前主任涉「吃案霸凌」　卓榮泰遭挖出昔日站台狂稱讚

經濟信心指數均偏低　江啟臣評2024「慮」：民眾感受不到成長

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

快訊／北檢二度抗告！民眾黨痛批：司法追殺柯文哲　何時才肯作罷？

財劃法三讀　內政部：部分基礎建設將由地方政府依比例支出

獨／柯文哲將請辭黨主席？民眾黨明開中央委員會　擬推「代理黨主席」

兩岸官員：習近平新年談話擬談「融台」　再提「三個認同」論調

盤點元旦新制　卓榮泰：新一年帶給民眾更多照顧

在野黨可立法要錢、縮減權力　黨政人士批：透過立院霸凌其他憲政機關

民進黨青年部前主任涉「吃案霸凌」　卓榮泰遭挖出昔日站台狂稱讚

經濟信心指數均偏低　江啟臣評2024「慮」：民眾感受不到成長

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

一文看懂　2024年漲幅前10大個股

快訊／柯文哲交保「北檢再提抗告」　高院收到了

Live／紐西蘭「最早迎接2025年」！跨年煙火、燈光秀頭香來了

波音又出事！泰班機2度起飛「失去動力急剎」　和濟州航空同一機型

歐陽靖認「對未來沒安全感」　回顧2024：媽媽被騙更讓我感嘆

立委指財劃法恐延誤台大虎尾院區工程　雲縣府駁：混淆是非

蔡阿嘎曝討債進度！「衝蘿拉老家強制執行」竟被嗆：有單據再來討

亞莉安娜出道16年來第一次！　打破一慣例演出「好女巫」原因有洋蔥

共同打造宜居幸福城市　雲林高鐵特定區興辦社會住宅招商會議　

雲林國土功能分區圖劃設完成　張麗善盼中央相關子法儘速完備

政治熱門新聞

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

快訊／《國土計畫法》三讀！　展延至2031年前實施

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

快訊／80歲長者免巴氏量表！　 立院《就服法》三讀通過

賴清德追殺柯文哲沒好處！369萬票恨綠營　他：國民黨最想消滅柯

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片

被指證實「WEN」是柯文哲　蔡壁如氣炸嗆要告檢調

快訊／林姿妙涉貪遭停職　國民黨發聲了

八炯揭10萬台灣人領中國身分證　陸委會要嚴查

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

彰化議員加入民眾黨：為了溫暖柯文哲

戰八炯「笨」　陳玉珍駁持有中國身分證

黃國昌又咆哮！協商衝找柯建銘　蔡易餘站中間也被狂吼

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

更多熱門

相關新聞

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

藍白力推的選罷法、財劃法、憲訴法修正案於20日三讀，然而，立法院至今僅將憲訴法送出，引來綠營質疑。對此，民進黨團總召柯建銘砲轟做為立法院長的韓國瑜違法違憲，若再不處理將要罷免，他31日受訪時進一步說明，罷免立法院院長是由立法委員來罷免，立法院三分之二就可以罷免，「國民黨懂得法律嗎？」

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

內政部稱財劃法讓預算減283.5億　國民黨團轟：劉世芳造謠

內政部稱財劃法讓預算減283.5億　國民黨團轟：劉世芳造謠

幕後／藍委暫緩送案惹議　黨政人士揭盤算

幕後／藍委暫緩送案惹議　黨政人士揭盤算

內政部稱財劃法衝擊補貼　藍揭事實開嗆

內政部稱財劃法衝擊補貼　藍揭事實開嗆

關鍵字：

內政部劉世芳立法院

讀者迴響

熱門新聞

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲「反咬蔡阿嘎」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

趙露思遭拖進廁所羞辱2hrs驚恐哭！老闆5年惡行曝

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

超準心測秒讀你的「內心狀態」

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

全台下3天！　「降雨高峰」時間曝

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面