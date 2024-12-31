財劃法三讀　內政部：部分基礎建設將由地方政府依比例支出

▲內政部長劉世芳。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

藍白日前聯手通過《財政收支劃分法》修法，內政部表示，114年內政部預算有約283億5411萬9千元受到影響。其中，影響最鉅者為400億元撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼經費；生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）77億元、永續提升人行安全計畫約48億元等，與民眾生活息息相關的重要基礎建設，未來將由地方政府依比例支出。

內政部指出，依主計總處提供之試算說明，114年內政部籌編預算將約28%之支出，即約283億5,411萬9千元受到影響。其中，影響最鉅者為400億元撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼經費；生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）77億元、永續提升人行安全計畫約48億元等，與民眾生活息息相關的重要基礎建設，未來將由地方政府依比例支出。

內政部指出，以租金補貼為例，現行為中央政府全額直接撥款照顧租屋族，截至今年底之核定戶數與金額，前三名依序為台中市約15萬8千戶（約61億2千萬元）、新北市約11萬8千戶（約56億8千萬元）、桃園市約9萬5千戶（約45億5千萬元），全國超過74萬戶受惠。但新修正之財劃法施行後，中央全額撥補將有所改變，預計參照110年度前租金補貼辦理方式，由中央與地方依財力分級共同負擔經費支出模式，以為因應。

為推動民生建設，內政部全力執行租金補貼、生活圈道路、永續提升人行安全等重要計畫，但新修正之財劃法，涉及中央與地方財政資源的重新分配，未來將與相關單位探討，回歸地方政府辦理或提高自籌款比例做為因應對策。

