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幕後／藍委暫緩送案惹議　黨政人士揭目的：堵死中央政府救濟手段

▲▼立法院今(20)日審查《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大爭議法案，台灣公民陣線號召青鳥公民群眾於立法院外濟南路集結，要求退回三大惡法。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院20日通過《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》修正案，有民眾於立法院外集結要求退回三大惡法。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

藍白20日在立法院力推《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》修正案三讀通過，但至今僅將憲訴法送抵政院，另外兩法將暫緩送案，引發各界討論。黨政人士指出，既然可以延緩咨請總統公告，為何要在20日當天匆促修法？質疑在野黨此舉完全是政治操作，目的在堵死執政團隊的所有救濟手段，確保選罷法、財劃法能順利上路。

立法院日前通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》等法案的修正草案，依《憲法》規定，新法修正通過後須移送總統及行政院，若行政院認為法律窒礙難行，可於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。

但至今僅有《憲法訴訟法》送抵行政院，另外兩法遲遲未進入後續的程序。國民黨內政委員會召委徐欣瑩指出，《選罷法》修正內容攸關罷免案提議人、連署人應附身分證影本等，為求修法周延，要求配合相關法律案一併公布；財政委員會召委陳玉珍則稱，《財劃法》涉及明年度中央政府總預算案，目前總預算案正在各委員會審查，為避免影響審查時程及審議結果，要求延緩總統公布。

但此舉也引發民進黨不滿。黨團總召柯建銘指出，立法院未依法咨請總統公告選罷法及財劃法修正條文，竟然出自國民黨籍召委的一紙公文；民進黨團要求韓國瑜要立即處理，否則將直接提告、發動罷免立法院長韓國瑜。

儘管過去確實有暫緩送案給總統府的前例，但黨政人士指出，「延緩咨請總統公告的發動權，從來不在立法院」，過往案例，是行政院為配合政策推動而有這樣的安排。

「在野黨此舉完全就是政治考量！」黨政人士質疑，12月20日當天，三個法案同時三讀、先後順序是選罷法、憲訴法、財劃法，現在卻是先送中間通過的憲訴法，「立法院是憲政機關，必須有憲政機關的格局與高度，這樣選擇性函送法案，根本是另一種形式的獨裁」。

黨政人士質疑，在野黨這樣的做法，就是打算封死另外兩案的憲法救濟程序，「送憲訴法，逼執政單位不得不啟動救濟程序，先一步卡死司法院、癱瘓憲法法庭」，後續再送另外兩案，讓行政院沒有辦法提起憲法救濟、甚至未來所有的違憲法案以及人民救濟，都求助無門。

黨政人士說，就憲訴法來看，1月2日提覆議、立法院最遲在1月17日處理完，屆時新制就會在短期內上路，在大法官名單被駁須重提、人數不足狀況下，未來要釋憲、召開憲法法庭近乎不可能。屆時在野黨再送出選罷法、財劃法將暢行無阻，執政團隊只能被逼著吞下不合理的修法結果。

▲▼ 立法院今(20)日審查《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大爭議法案，群眾於立法院外濟南路集結，要求退回三大惡法，稍早部分群眾開始推倒護欄，意圖衝進院內 。（圖／記者李毓康攝）

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