酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白力推的選罷法、財劃法、憲訴法修正案於20日三讀，然而，立法院至今僅將憲訴法送出，引來綠營質疑。對此，民進黨團總召柯建銘砲轟做為立法院長的韓國瑜違法違憲，若再不處理將要罷免，他31日受訪時進一步說明，罷免立法院院長是由立法委員來罷免，立法院三分之二就可以罷免，「國民黨懂得法律嗎？」

柯建銘說，罷免立法院長是由立委來罷免，不是民間來罷免，過去是二分之一立委才可罷免，現在是三分之二，而之所以罷免韓國瑜，是因為他違法違憲的，當院長是不夠格的，乾脆讓地下院長、國民黨團總召傅崐萁出來。

柯建銘指出，根據《憲法》第72條規定，立法院法律案通過以後，就要送總統府、行政院，總統十日內要公布，就是如此，為什麼三讀通過的法案可以扣住不送出立法院呢？理由就是說有召委來函表示，不可以送出來，這很奇怪，中華民國行憲從36年到現在，從來都不會發生這樣的事情。

柯建銘表示，國民黨好不容易將爭議的三法三讀，怎麼又不敢送出去呢？這個極大矛盾讓他百思不得其解，為了這些法案造成民進黨多位委員住院受傷，然後今天突然說不要送出立法院，這是什麼邏輯？國民黨是比義和團還義和團，即便義和團也不會這樣搞法吧？