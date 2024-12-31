　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

▲▼ 宜蘭縣長林姿妙到庭聽判。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭縣長林姿妙一審遭判12年6月、褫奪公權6年。（圖／記者游芳男攝）

記者陳家祥／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪汙，官司纏訟至今已近3年，今（31日）一審宣判，林姿妙遭判刑12年6月、褫奪公權6年。對此，內政部表示，依《地方制度法》規定，一審判處有期徒刑以上之刑者，應停止其職務，因此，即日起停止林姿妙縣長職務，並由副縣長林茂盛代理縣長職務。

宜蘭縣長林姿妙因犯貪污治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年；犯特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月；犯貪污治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年，合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。

內政部表示，依《地方制度法》第78條第1項規定，縣長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，應停止其職務；第82條第2項規定，縣長停職者，由副縣長代理。因此，內政部依《地方制度法》規定，即日起停止林姿妙縣長職務，並由副縣長林茂盛代理縣長職務。

內政部指出，民選地方行政首長停止職務期間得否發給半俸，依據行政院人事行政總處106年6月22日總處給字第1060049606號函規定，為貫徹政府掃除貪污，建立廉能政治之決心，因此決定停職期間不核給半數俸額。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
金主愛「暴風長高」快超過金正恩！近照曝光
跨年懶人包！「各地晚會卡司、轉播」一次看
快訊／中信兄弟宣布釋出7人！　簽回3人
快訊／林姿妙遭停職　代理縣長公布
朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」
獨／高中女疑中毒亡！　高大成：一點點就致命
籌7千萬讓柯文哲交保！他嘆「民眾黨全中計」：傻玩政治遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

經濟信心指數均偏低　江啟臣評2024「慮」：民眾感受不到成長

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

憲法訴訟法三讀後送府院　行政院：1月2日將正式提出覆議

分析／藍陷林姿妙接班危機？老派勢力反藍白合　吳宗憲勤跑卡位

快訊／林姿妙涉貪遭停職！　國民黨：全力支持上訴捍衛清白

內政部稱財劃法讓預算減283.5億　國民黨團轟：劉世芳造謠

擴大強制投保範圍！蔣萬安拍板「寶林條款」　防食物中毒求償無門

吳豊山：努力恢復兩岸對話　不過還未看到成績

《就服法》三讀！80歲長者免巴氏量表　郭國文點2問題：胡亂修法

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

經濟信心指數均偏低　江啟臣評2024「慮」：民眾感受不到成長

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

憲法訴訟法三讀後送府院　行政院：1月2日將正式提出覆議

分析／藍陷林姿妙接班危機？老派勢力反藍白合　吳宗憲勤跑卡位

快訊／林姿妙涉貪遭停職！　國民黨：全力支持上訴捍衛清白

內政部稱財劃法讓預算減283.5億　國民黨團轟：劉世芳造謠

擴大強制投保範圍！蔣萬安拍板「寶林條款」　防食物中毒求償無門

吳豊山：努力恢復兩岸對話　不過還未看到成績

《就服法》三讀！80歲長者免巴氏量表　郭國文點2問題：胡亂修法

倒數6小時！2025年「3生肖」運勢超強　屬雞財運旺又有貴人

日月光舉行青少年永續創新競賽　福壽螺利用奪冠獲獎金15萬元

少女和16歲男友嗨喝「毒品飲料」突暴斃！　慘遭對方棄屍滅證

水豚「長角」扮圓滾滾麋鹿　享受摸摸舒服到閉眼微笑

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

飯店床尾為何鋪「一塊布」？內行人曝用途喊「別碰」：很髒

北市爆麻疹境外移入！衛生局公布足跡「曾搭捷運紅線、北投用餐」

駕照早就被吊銷！富商3度酒駕撞死空少　二審仍判6年8月

雲林斗六糖廠竹創基地施工　張麗善：盼竹創產業導入

急徵「到海外表演」包機票住宿！他喊：朋友赴泰失聯了　截圖瘋傳

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

政治熱門新聞

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

快訊／《國土計畫法》三讀！　展延至2031年前實施

快訊／80歲長者免巴氏量表！　 立院《就服法》三讀通過

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片

賴清德追殺柯文哲沒好處！369萬票恨綠營　他：國民黨最想消滅柯

被指證實「WEN」是柯文哲　蔡壁如氣炸嗆要告檢調

八炯揭10萬台灣人領中國身分證　陸委會要嚴查

快訊／林姿妙涉貪遭停職　國民黨發聲了

彰化議員加入民眾黨：為了溫暖柯文哲

黃國昌又咆哮！協商衝找柯建銘　蔡易餘站中間也被狂吼

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

戰八炯「笨」　陳玉珍駁持有中國身分證

快訊／當沖降稅三讀　減半優惠延長至116年底

更多熱門

相關新聞

分析／林姿妙陷接班危機？　地方反藍白合

分析／林姿妙陷接班危機？　地方反藍白合

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪洗錢近8千萬，宜蘭地院今（31日）一審判12年6月。一旦林接下來必須為清白而戰時，是否還能拚2026連任，也不無問題。但目前藍營尚看不出強而有力的接班人，恐給綠營收復失土機會，藍營人士直言，宜蘭跟都會型選區不同，選民在乎的是在地經營能力，林深入基層的程度幾乎無人能及，大女兒林羿伶雖培養已久但也涉案，若「藍白合」則難讓地方派系買單。藍委吳宗憲目前積極勤跑宜蘭，但「空降」人選與地方連結尚淺，仍有待觀察。

快訊／林姿妙涉貪遭停職　國民黨發聲了

快訊／林姿妙涉貪遭停職　國民黨發聲了

即／宜蘭縣長林姿妙遭判刑12年半　新聞稿全文

即／宜蘭縣長林姿妙遭判刑12年半　新聞稿全文

內政部稱財劃法讓預算減283.5億　國民黨團轟：劉世芳造謠

內政部稱財劃法讓預算減283.5億　國民黨團轟：劉世芳造謠

林姿妙9718字喊冤內容曝！

林姿妙9718字喊冤內容曝！

關鍵字：

內政部宜蘭縣林姿妙停職

讀者迴響

熱門新聞

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

趙露思遭拖進廁所羞辱2hrs驚恐哭！老闆5年惡行曝

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

超準心測秒讀你的「內心狀態」

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

「橘子」遭通緝第67天　三大系統竟全未刊登

全台下3天！　「降雨高峰」時間曝

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面