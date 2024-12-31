公費流感疫苗元旦起全民開打　台東衛生局籲民眾踴躍接種

▲公費流感疫苗元旦起全民開打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為降低流感發生率，疾病管制署公告自114年1月1日起，公費流感疫苗將擴大提供全國滿六個月以上尚未接種之民眾(含持有居留證之外籍人士)接種，直到疫苗用完為止，台東縣衛生局提醒縣民踴躍前往就近的衛生所及醫療院所接種流感疫苗，保障自身的健康，平安過好年。

台東縣衛生局表示，據疾病管制署監測資料顯示，國內流感疫情即將進入流行期，且明年農曆春節較往年提早，請民眾儘早接種，以在疫情達高峰前獲得足夠保護力。近期氣溫偏低，為防範流感衝擊，民眾除接種疫苗，應養成良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。

衛生局呼籲，長者及幼兒是感染流感後發生重症和死亡風險最高的族群，流感疫苗雖無法完全避免感染，但卻是世界衛生組織建議降低重症和死亡最有效的手段，為了保護家中長者與幼兒等重要成員，呼籲民眾，儘速帶著心愛的家人至合約醫療院所接種流感疫苗，台東縣公費流感疫苗接種院所可至衛生局官網查詢(https://reurl.cc/qnGja3)，如有流感疫苗或流感防治相關疑問，可逕洽詢鄉鎮市衛生所。

另近日冷氣團來襲且年底大型活動多，呼吸道病毒感染風險增加，民眾仍需落實個人防疫措施、勤洗手，有症狀自主佩戴口罩，並在家休息，減少病毒傳播機會，保護家人及朋友。

衛生局再次提醒，趁農曆春節出國旅遊但尚未接種本季流感疫苗者，可以利用擴大接種對象期間接種疫苗，不讓病毒破壞快樂出遊的好心情。流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗可以分開不同部位同時接種，如非同時接種亦可間隔任何時間接種。