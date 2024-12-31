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88會館洗錢案「300萬就交保」　柯P交保金7千萬！他：犯什麼大罪？

▲▼柯文哲加保後 返家 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城貪污案、政治獻金侵占案，保釋金額達7000萬元，創下政界交保金的最高紀錄。就有網友疑惑，2022年的學甲88槍擊案，槍手王文宗70萬就交保，而88會館洗錢主嫌郭哲敏，不法金流200億，沒限制出境，協助地下匯兌林秉文則以300萬交保，「柯文哲犯了什麼大罪？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「要犯下什麼滔天大罪，才需要7000萬元的交保金？」他列出以往的案例，學甲88槍擊案的王文宗僅以70萬交保，而「88會館」涉及高達200億不法金流的郭哲敏，獲檢察官允許出境兩次。協助地下匯兌的天道盟大哥「鱸鰻」林秉文，則以300萬交保，之後隨即逃跑。

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類似的案例還包括台鹽董事長陳啟昱，掏空台鹽11億元，後續負債百億，訊後無保請回，隨即逃跑。慶富獵雷艦案少東陳偉志，涉詐貸台灣公股銀行200億元，僅500萬交保，最終逃往中國。原PO不禁好奇，「請問要犯了什麼大罪，才需要7000萬的交保金呢？」

貼文曝光，掀起網友討論，「所以88會館水有多深，就知道了」、「在黨的治理下，交保金看的是得票數」、「因為他叫柯文哲」、「得罪民進黨」、「黨說了算」、「得罪民進黨，黨只是把錢討回來」、「得罪黨，讓黨席次不過半」、「因為從民進黨那邊拿太多年輕選票了」。其中有網友指出，「認真：交保金通常是看個人資產及收入定的」。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」也發文，查無金流、查無現金、查無冷錢包，家門口常駐20組記者人馬，3000萬交保，檢方不服再抗告「以防逃跑」，最終裁定柯文哲加保4000萬元，合計7000萬元交保，且須戴電子腳鐐，「用你們追殺阿北的火力來追殺詐騙集團，台灣的詐騙集團早該死光了」。

統計過去政治人物涉案交保金，累積最高的是前國民黨投管會主委劉泰英，2003年以6000萬元交保，其次為2012年的前行政院秘書長林益世5000萬元；北院第一次裁定3000萬元交保時，讓柯文哲排「第三名」，但如今被裁定7000萬，創下政界人物交保金史上最高。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

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