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外籍移工租屋處囤118.5公斤煙火！揪同鄉過年施放　最重罰30萬

▲楊男囤放煙火過年慶祝，遭分隊查獲將吞6萬元以上罰單。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲楊男囤放煙火過年慶祝，遭分隊查獲將吞6萬元以上罰單。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區一名外籍移工，為了想與同鄉在過年期間施放煙火慶祝，竟購買大量煙火囤放在佳園路租屋處。昨天（30日）晚間，警消人員在執行任務時，發現所存放的煙火，經清查火藥量高達118.5公斤，明顯違反《爆竹煙火管理條例》，立即將其查扣，並處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。

據了解，越南籍移工30歲楊姓男子來台工作多年，由於在家鄉過年期間有施放煙火慶祝的習俗，日前透過友人介紹，購買大量煙火囤放在租屋處，準備過年期間與同鄉施放同樂，但不知道已違反《爆竹煙火管理條例》，昨天晚間遭消防分隊查獲時，楊男表示不知違法，並將面臨6萬元以上30萬元以下罰鍰。

▲楊男囤放煙火過年慶祝，遭分隊查獲將吞6萬元以上罰單。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲楊男為慶祝過年，購買大量爆竹煙火囤放。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市消防局第五大隊長高宗祺表示，正值年節將近，許多人會購買爆竹煙火，請注意購買有附加認可標示之產品，並遵守規定使用與存放，以免因疏忽釀成災害，也呼籲若發現有人違法存放或販售爆竹煙火，請踴躍向警方或消防單位舉報，共同維護社區安全。

▲楊男囤放煙火過年慶祝，遭分隊查獲將吞6萬元以上罰單。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市消防局公布新北市施放煙火地點。（圖／記者陸運陞翻攝）

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