　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】尚格春節禮獻　大摩與賈靜雯同賀璀璨蛇年

▲▼尚格,大摩,賈靜雯,過年,送禮,蛇年,威士忌。（圖／業者提供）

▲尚格酒業攜手全新大摩品牌代言人賈靜雯，獻上老酒銀行-大摩、英國熱銷四連冠-吉拉、TWWA大賞贏家-塔木嶺蛇年限定禮盒。

圖、文／尚格酒業提供

歲末將至，尚格酒業攜手全新大摩品牌代言人賈靜雯，獻上醇厚祝福與精緻禮讚。從世界最尊貴威士忌「大摩」、英國熱銷蟬聯軍「吉拉」，到獲選TWWA 10大威士忌的橡木桶玩家「塔木嶺」，一系列限量版新年禮盒熱鬧登場。

受封全球最尊貴威士忌的大摩，今年一氣推出三款蛇年限定，「大摩15年典藏禮盒」果香、蜂蜜與香草口感，綴上辛香料與煙燻橡木的迷人溫潤，像一首唱頌給摯愛的味蕾詩篇；隨盒相贈大摩璀璨Nachtmann水晶威士忌杯。限量的「大摩亞歷山大三世紀念款-蛇年奢藝版」身為「世上唯一分別熟成於六款獨特橡木桶」的單一麥芽威士忌，散發著水果、香料、太妃糖與蜂蜜相撞瞬間迸發的曙光，入口就是一場甜美、辛辣的冒險。若想收藏稀有酩款，「大摩璀璨18年2025 EDITION-蛇年奢藝版」亦是行家之選，盛著水果、香料、橡木與雪莉酒桶氣息經時光雕琢後的圓潤成熟，獻給每個註記心底的璀璨時刻。

連續四年穩戴英國銷售之冠的吉拉，2025年春節全新禮盒系列一式兩款，皆含「吉LUCKY威杯」乙只。「吉拉雪莉 12 年吉 LUCKY 禮盒」入口的果乾、太妃糖與肉桂香料如冬陽灑落、被幸福緊擁。「吉拉雪莉 15 年吉 LUCKY 禮盒」則是果乾、香料、蜂蜜與太妃糖在口中綻開層次分明的圓潤香氣，延伸新年裡無可限量的豐收。剛拿下2024年TWWA威士忌大賞10大威士忌殊榮的「橡木桶玩家」塔木嶺，2025年新春的「塔木嶺白蘇維濃桶玩轉禮盒」，透過對白蘇維濃葡萄酒桶的巧妙運用，威士忌被賦予了蜜瓜、甜桃、青蘋果和香草椰奶氣息，入口綻放清新檸檬、焙烤蘋果派與細緻肉桂辛香，如同在豐收的果園中蕩起鞦韆，每一陣風都柔順甜美。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中清水民宅大火　驚悚畫面曝
台北跨年3階段交管！時間、範圍曝光
韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉了
「2025年連假表」攻略一次看　都休9天超爽
賴清德空軍一號跟韓國空難飛機同型號　綠委：汰換與否應由專業判
議員宣布加入民眾黨！為了溫暖柯文哲
吃不到火鍋！保時捷男怒開槍　店員嚇瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】尚格春節禮獻　大摩與賈靜雯同賀璀璨蛇年

降溫冷吱吱　到家樂福一站購足 酸香番茄、鮮美雞湯、胡椒麻辣通通有

酸痛藥布怎麼挑？醫生分享「挑選準則」看準消炎成分＋大廠牌品質

給毛孩五星美味！西莎®「鮮肉主食碗」看得見真材實料　好市多實體線上同步開賣

好市多喝的全效保健品掀搶購熱潮 ！ 一杯香濃好喝，抵瓶瓶罐罐！

【廣編】中山麗池新建工程簽約儀式　甲山林攜手達欣工程打造市中心精品宅

機車界的雙料冠軍！滿意度調查結果大揭密

跨年夜注意！2大外送平台「暫停外送時間、區域」先掌握

海尼根台灣搶進800億非啤酒市場！成為首家有在地啤酒廠與多元酒類供應的國際品牌

年終再回歸！漢堡王超人氣「4層無麵包小牛堡」只賣2天

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

Energy粉「硬選」最愛成員：坤達　換「認真選」...突然變牛奶XD

【廣編】尚格春節禮獻　大摩與賈靜雯同賀璀璨蛇年

降溫冷吱吱　到家樂福一站購足 酸香番茄、鮮美雞湯、胡椒麻辣通通有

酸痛藥布怎麼挑？醫生分享「挑選準則」看準消炎成分＋大廠牌品質

給毛孩五星美味！西莎®「鮮肉主食碗」看得見真材實料　好市多實體線上同步開賣

好市多喝的全效保健品掀搶購熱潮 ！ 一杯香濃好喝，抵瓶瓶罐罐！

【廣編】中山麗池新建工程簽約儀式　甲山林攜手達欣工程打造市中心精品宅

機車界的雙料冠軍！滿意度調查結果大揭密

跨年夜注意！2大外送平台「暫停外送時間、區域」先掌握

海尼根台灣搶進800億非啤酒市場！成為首家有在地啤酒廠與多元酒類供應的國際品牌

年終再回歸！漢堡王超人氣「4層無麵包小牛堡」只賣2天

日星巴克「伯爵花束星冰樂」高顏值登場！漸層慕斯和茶香超療癒

快訊／驚悚畫面曝！台中清水民宅大火　外燴辦桌器助燃狂燒

曾智希甜曬絕美婚紗照！　羞喊：可以做你的新娘子嗎？

南台灣首棟建商捐建社宅動土　拚2031年完工供給445戶

台北跨年晚會交管範圍曝光　警「防踩踏小組」確保民眾安全

屏東榮總特區建設多　在地：金龍風暴抑制房價飆漲有成

陳子豪補償方案本周須定案　兄弟球團討論中

稱擔憂八炯紀錄片「像文革」！《百靈果》凱莉道歉：不該沒看完就評論

都是同家百貨！　台南地王、地后現值只差1萬元

買方採購策略轉趨被動　明年Q1 DRAM合約價全面走跌

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

消費熱門新聞

7-11咖啡「買7送7」今開賣！

漢堡王4層無麵包小牛堡限時2天回歸

全家「7元燒仙草」補貨優惠延長

超商跨年咖啡買1送1！全家、萊爾富夯品下殺

2大外送平台跨年夜暫停外送時間先看

7-11跨年咖啡買7送7！全台優惠一次看

全家霜淇淋新口味巧克力、草莓回歸！

用了N年才知道！菜瓜布冷知識大公開

機車界的雙料冠軍！滿意度調查結果大揭密

7-11開賣吉伊卡哇紅包袋！16款超萌IP一次買齊

好市多喝的全效保健品掀搶購熱潮 ！

痠痛貼布貼錯當心副作用！

高雄上明眼科導入「視優SiLK」治療強調安全至上

速食店跨年優惠整理包

更多熱門

相關新聞

不只過年！「2025年連假表」都休9天超爽

不只過年！「2025年連假表」都休9天超爽

準備迎接2025年，許多人早已規劃連假旅遊，依行政院人事行政總處公布的行事曆，明年「3天以上連假」共有6個，包括過年、228、清明節、勞動節、端午及中秋雙十節，若想給自己放個長假旅遊，《ETtoday新聞雲》也整理請假攻略，最少請3天就能連爽休9天，快來看看吧！

軒尼詩限量蛇年系列華麗迎春

軒尼詩限量蛇年系列華麗迎春

賴清德上任首發春聯「六順和春」　紅包袋與蕭美琴手繪貓狗賀新年

賴清德上任首發春聯「六順和春」　紅包袋與蕭美琴手繪貓狗賀新年

送到心坎裡！3款「年末禮盒」推薦

送到心坎裡！3款「年末禮盒」推薦

集集警分局公告金龍山元旦迎曙光活動交通管制措施

集集警分局公告金龍山元旦迎曙光活動交通管制措施

關鍵字：

尚格大摩賈靜雯過年送禮蛇年威士忌

讀者迴響

熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

即／柯文哲交保1小時20分鐘　北檢2度抗告

陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面