【廣編】尚格春節禮獻　大摩與賈靜雯同賀璀璨蛇年

▲尚格酒業攜手全新大摩品牌代言人賈靜雯，獻上老酒銀行-大摩、英國熱銷四連冠-吉拉、TWWA大賞贏家-塔木嶺蛇年限定禮盒。

圖、文／尚格酒業提供

歲末將至，尚格酒業攜手全新大摩品牌代言人賈靜雯，獻上醇厚祝福與精緻禮讚。從世界最尊貴威士忌「大摩」、英國熱銷蟬聯軍「吉拉」，到獲選TWWA 10大威士忌的橡木桶玩家「塔木嶺」，一系列限量版新年禮盒熱鬧登場。

受封全球最尊貴威士忌的大摩，今年一氣推出三款蛇年限定，「大摩15年典藏禮盒」果香、蜂蜜與香草口感，綴上辛香料與煙燻橡木的迷人溫潤，像一首唱頌給摯愛的味蕾詩篇；隨盒相贈大摩璀璨Nachtmann水晶威士忌杯。限量的「大摩亞歷山大三世紀念款-蛇年奢藝版」身為「世上唯一分別熟成於六款獨特橡木桶」的單一麥芽威士忌，散發著水果、香料、太妃糖與蜂蜜相撞瞬間迸發的曙光，入口就是一場甜美、辛辣的冒險。若想收藏稀有酩款，「大摩璀璨18年2025 EDITION-蛇年奢藝版」亦是行家之選，盛著水果、香料、橡木與雪莉酒桶氣息經時光雕琢後的圓潤成熟，獻給每個註記心底的璀璨時刻。

連續四年穩戴英國銷售之冠的吉拉，2025年春節全新禮盒系列一式兩款，皆含「吉LUCKY威杯」乙只。「吉拉雪莉 12 年吉 LUCKY 禮盒」入口的果乾、太妃糖與肉桂香料如冬陽灑落、被幸福緊擁。「吉拉雪莉 15 年吉 LUCKY 禮盒」則是果乾、香料、蜂蜜與太妃糖在口中綻開層次分明的圓潤香氣，延伸新年裡無可限量的豐收。剛拿下2024年TWWA威士忌大賞10大威士忌殊榮的「橡木桶玩家」塔木嶺，2025年新春的「塔木嶺白蘇維濃桶玩轉禮盒」，透過對白蘇維濃葡萄酒桶的巧妙運用，威士忌被賦予了蜜瓜、甜桃、青蘋果和香草椰奶氣息，入口綻放清新檸檬、焙烤蘋果派與細緻肉桂辛香，如同在豐收的果園中蕩起鞦韆，每一陣風都柔順甜美。

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