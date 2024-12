賴清德上任首發春聯「六順和春」　紅包袋與蕭美琴手繪貓狗賀新年

▲「中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版」公布記者會。(圖/記者屠惠剛攝,下同)

記者皮心瑀/台北報導

年節將至,總統府公布總統賴清德、副總統蕭美琴上任後的首發春聯,以「六順和春」,代表「事事順利、榮景興盛」,紅包袋則結合總統及副總統特別手繪的狗、貓彩色頭像,象徵台灣為友愛動物的幸福自由國度,並以Happy New Year文字祝賀國人新年快樂。

此次春聯「六順和春」,台語釋義為「六六大順,好甲有賰(ㄕㄨㄣˇ)」,由文學家白聆題詞、書畫家陳吉山揮毫。「六」呼應蛇年於十二生肖中排序「六」的意涵,台語亦稱「蛇」為「溜」,有流利順暢、無阻礙之意;「順」,代表順遂、順安、順利之意;「和」,寓意和諧、和睦之意,音如台語「好」,亦有和順、暖和及和煦之意;「春」,意指草木生長、喻生機蓬勃,音如台語「賰(ㄕㄨㄣˇ)」,興盛有餘之意。此外,「六順」,代表六六大順、事事順利;「和春」,象徵和暖春日,台語音如「好春」,引喻繁榮富足並有賀春之意。

而這次策展設計師李明道表示,此次春節主視覺為總統及副總統特別手繪的狗、貓彩色頭像,兩人畫得很好,線條自由、表情真誠,包括紅包袋、一元福袋、賀卡上都特別搭配,賀卡底圖則有同心圓與放射狀,想傳達聚焦、展望、和平及交融的感覺,文案則為「新的一年,我們共同許下,一個平安快樂、自由繁榮的民主未來」(This new year, let's all aspire to a happy, peaceful, free, and prosperous future for our democracy.)

李明道也指出,春聯及紅包袋設計,運用歲次「乙已」印章設計,「乙」字結合蛇頭的蛇年意象;春聯賀詞周邊搭配象牙柿、月桃、瓊崖海棠等三種台灣原生植物,用鏡像對稱構圖表現年節歡樂氣氛。

總統府秘書長潘孟安於記者會上說明,元旦當天總統府將大開放,包括發放限量版的春聯、福袋、乖乖,邀請全國好朋友共襄盛舉,除了元旦外,未來春聯、福袋發送會隨著總統、副總統走春拜訪時送給大家,為大家增添新年喜氣,而離島等地也會透過郵寄行政體系,讓民眾索取。

根據總統府規劃的發送方式,春聯、紅包袋從元旦開始到1月24日,民眾都可前往總統府索取。元旦當天,配合總統府開放參觀活動,上午9時至下午5時都可以索取;其他索取時間,則是週一至週五平日上午9時至12時。中南部的民眾,可以到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心索取春聯。

福袋部分,預計在總統、副總統農曆春節期間,走春拜訪時送給大家,為大家增添新年喜氣,之後會在總統、副總統的社群,以及總統府官網公布行程;至於賀卡,今年電子賀卡循往例,以紙本賀年卡為基礎,製作成動畫影片。記者會之後,總統、副總統電子賀卡就會放上總統府官網,民眾可於平板電腦、手機上觀賞,也能透過電子郵件、臉書、Line、X、Plurk等社群平台分享,歡迎大家將電子賀卡送給親朋好友,共同分享總統與副總統的祝福。