賴清德上任首發春聯「六順和春」　紅包袋與蕭美琴手繪貓狗賀新年

▲「中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版」公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

年節將至，總統府公布總統賴清德、副總統蕭美琴上任後的首發春聯，以「六順和春」，代表「事事順利、榮景興盛」，紅包袋則結合總統及副總統特別手繪的狗、貓彩色頭像，象徵台灣為友愛動物的幸福自由國度，並以Happy New Year文字祝賀國人新年快樂。

此次春聯「六順和春」，台語釋義為「六六大順，好甲有賰（ㄕㄨㄣˇ）」，由文學家白聆題詞、書畫家陳吉山揮毫。「六」呼應蛇年於十二生肖中排序「六」的意涵，台語亦稱「蛇」為「溜」，有流利順暢、無阻礙之意；「順」，代表順遂、順安、順利之意；「和」，寓意和諧、和睦之意，音如台語「好」，亦有和順、暖和及和煦之意；「春」，意指草木生長、喻生機蓬勃，音如台語「賰（ㄕㄨㄣˇ）」，興盛有餘之意。此外，「六順」，代表六六大順、事事順利；「和春」，象徵和暖春日，台語音如「好春」，引喻繁榮富足並有賀春之意。

而這次策展設計師李明道表示，此次春節主視覺為總統及副總統特別手繪的狗、貓彩色頭像，兩人畫得很好，線條自由、表情真誠，包括紅包袋、一元福袋、賀卡上都特別搭配，賀卡底圖則有同心圓與放射狀，想傳達聚焦、展望、和平及交融的感覺，文案則為「新的一年，我們共同許下，一個平安快樂、自由繁榮的民主未來」（This new year, let's all aspire to a happy, peaceful, free, and prosperous future for our democracy.）

李明道也指出，春聯及紅包袋設計，運用歲次「乙已」印章設計，「乙」字結合蛇頭的蛇年意象；春聯賀詞周邊搭配象牙柿、月桃、瓊崖海棠等三種台灣原生植物，用鏡像對稱構圖表現年節歡樂氣氛。

總統府秘書長潘孟安於記者會上說明，元旦當天總統府將大開放，包括發放限量版的春聯、福袋、乖乖，邀請全國好朋友共襄盛舉，除了元旦外，未來春聯、福袋發送會隨著總統、副總統走春拜訪時送給大家，為大家增添新年喜氣，而離島等地也會透過郵寄行政體系，讓民眾索取。

根據總統府規劃的發送方式，春聯、紅包袋從元旦開始到1月24日，民眾都可前往總統府索取。元旦當天，配合總統府開放參觀活動，上午9時至下午5時都可以索取；其他索取時間，則是週一至週五平日上午9時至12時。中南部的民眾，可以到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心索取春聯。

福袋部分，預計在總統、副總統農曆春節期間，走春拜訪時送給大家，為大家增添新年喜氣，之後會在總統、副總統的社群，以及總統府官網公布行程；至於賀卡，今年電子賀卡循往例，以紙本賀年卡為基礎，製作成動畫影片。記者會之後，總統、副總統電子賀卡就會放上總統府官網，民眾可於平板電腦、手機上觀賞，也能透過電子郵件、臉書、Line、X、Plurk等社群平台分享，歡迎大家將電子賀卡送給親朋好友，共同分享總統與副總統的祝福。