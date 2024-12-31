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日月潭船舶自動化不到2成...立委質疑誘因低　航港局承諾補助

▲立委游顥指日月潭船舶自動化達成率不及2成。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

▲立委游顥指日月潭船舶自動化達成率不及2成。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

交通部航港局目前推動「我國內水船舶電動化」計畫，但立委游顥指出，日月潭船舶自動化達成率不到兩成，原因是補助誘因不足，要求航港局應積極與業者充分溝通。

立法院交通委員會於9日審查交通部航港局等單位預算，並邀請交通部長陳世凱備質詢；游顥出席關注日月潭電動船補助案發展進度，認為該案已在交通部列管，並已於八月曾召開過戰略重點項目推動會議，經次長陳彥伯明訂由航港局主政，要求航港局說明現計畫辦理概況及預計推動目標。

游顥表示，交通部既已明訂由航港局主責推動，應思考邀集環保署、經濟部產業發展署等單位共同研商祭出補助誘因，航港局與觀光署日月潭國家風景區管理處該有的權責應分工明確：由航港局主責船舶補助並積極推動自動化更新，觀光署日管處著重於觀光人口的引進，各司其職。

游顥質疑，航港局辦理「我國內水船舶電動化」推動規劃，將補助訂定最高上限49%，且未納入船舶業者最關注的耗材項目，才無法有效提高電動船舶市占率、達到日月潭淨零排碳和船舶自動化的目標；航港局局長葉協隆對此承諾，除船隻補助最高上限49%，針對耗材補助如電池，如船隻營運滿三年且達到一定行駛里程數，可補助最高上限49%的二次電池汰換補助。

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