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昆山市台協會換屆　孫德聰連任當選第16屆會長

▲昆山市台協會換屆，由孫德聰連任會長。（圖／翻攝昆山發布）

▲昆山市台協會換屆，由孫德聰連任會長。（圖／翻攝昆山發布，下同）

記者魏有德／綜合報導

江蘇昆山市台灣同胞投資企業協會（昆山市台協）第十五屆、十六屆換屆大會昨（30）日舉行，包括國民黨祕書長黃健庭、大陸國台辦經濟副局長涂雄、江蘇省台辦主任練月琴等來自兩岸的政經圈重要人士皆出席此次盛會。昆山市台協會第十五屆會長、南寶樹脂集團大陸地區董事長孫德聰連任第十六屆會長。

▲昆山市台協會換屆，由孫德聰連任會長。（圖／翻攝昆山發布）

涂雄在致詞時提到，昆山是兩岸經濟交流合作的排頭兵，在大陸台資經濟發展中具有重要的指標性意義，「希望昆山市台協會能夠在提升服務水平、創新工作方式方法中不斷增強凝聚力和向心力，在回饋社會、擔當大義責任中不斷提高感召力和影響力，幫助台商和台企更好融入新發展格局、參與高質量發展，為促進兩岸經濟文化交流合作，深化昆台、蘇台各領域融合發展，展現更大作為、取得更多成績。」

黃健庭表示，30多年來，台商的打拼造就了昆山的持續輝煌，昆山也成就台商的事業興旺，昆山市台協不但凝聚台商朋友的情感，更促成兩岸經貿合作，增進兩岸交流，對兩岸關係發展貢獻卓著。希望兩岸進一步加強交流合作，關係能越來越好。」

大陸全國台企聯會長李政宏指出，昆山市台協在服務台商台企、促進兩岸融合發展等方面做了許多卓有成效的工作，已成為大陸地區最具影響力的台協會之一，「希望廣大在昆台商繼續參與到昆台經貿文化交流的大潮中，為當地經濟社會發展和兩岸關係和平發展作出新的更大貢獻。」

▲昆山市台協會換屆，由孫德聰連任會長。（圖／翻攝昆山發布）

昆山市委書記陳麗艷及昆山代市長范建青也出席換屆大會，陳麗艷表示，昆山連續20年位居全國百強縣市之首，今年主要經濟指標在高基數上實現了較快增長，這份亮麗成績單，也是廣大台商台胞擰成一股繩、匯成一股力的合作結晶，「希望市台協會當好台企轉型升級的推動者、兩岸友好情誼的傳播者、昆台共同美好家園的建設者，為兩岸一家親的和美畫卷增添更加亮麗的色彩。」

孫德聰強調，昆山市台協會將更好發揮政府與台商之間的紐帶作用，帶領在昆廣大台商積極融入大陸需求市場，深化台商大陸「精神家園」建設，參與社會公益，協助更多台胞來昆學習、旅遊、工作、生活，為兩岸經濟融合發展作出更多貢獻。

昆山市台協成立於1998年10月，是大陸國台辦批准的首個縣級市台商協會。昆山目前累計批准台資項目超6000個，投資總額超700億美元。昆山現階段正充分發揮試驗區、金改區「雙區聯動」功能，打造對台合作「第一城」。

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